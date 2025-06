Una vittoria e tre piazze d’onore sono il bottino del Nuoto Sub Faenza ai Campionati nazionali Uisp di nuoto artistico che si sono svolti al centro sportivo “Le Naiadi” di Pescara dal 29 maggio al 2 giugno. Le ragazze faentine erano impegnate in tutte le categorie: brillano il successo di Ludovica Bambi (Esordienti B) nel Solo ed i secondi posti di Anna Margherita Fiorentini (Esordienti A2) nel Solo e di Vittoria Dall’Agata e Arianna Viola (Esordienti A3) nel Duo; una terza medaglia d’argento è stata conquistata dal Combo Master 2 Under 30 con Anita Ambrogi, Alice Bandini, Caterina Dotti, Michela Gurioli, Laura Lombardi, Celeste Nelli, Asia Quadalti, Elisa Ranieri, Giulia Savini, Marika Sippi. Sono da segnalare nella categoria Esordienti C il quinto posto del Trio con Vittoria Vespignani, Alyssa Bucci e Frediana Barcaru, il sesto del Duo Olivia Cavina e Frediana Barcaru, il nono del Duo Vittoria Vespignani, Alyssa Bucci, il settimo della Squadra con Vittoria Vespignani, Alyssa Bucci, Olivia Cavina, Elena Ragazzini, Frediana Barcaru. Nella categoria Esordienti B si è piazzata sesta la Squadra con Sofia Cartilari, Emma Iovine, Amanda Baracani, Iolanda Acqua, Ludovica Bambi e nono il Trio con Amanda Baracani, Emma Iovine, Sofia Cartilari. Di fronte ad una forte concorrenza si è piazzata nona la Squadra Esordienti A con Elisa Brunelli, Vittoria Cioffi, Sofia Guerrini, Anna Margherita Fiorentini, Martina Miele, Ginevra Neri, Arianna Viola ed ottava Martina Leoni nel Solo della categoria Juniores 2.

A Pescara si è conclusa la stagione sportiva delle ragazze appartenenti alle categorie dalla Juniores alla Esordienti C; è probabile che il Nuoto Sub Faenza partecipi con le Master al Campionato Nazionale Fin.

Nel settore della pallanuoto la 4^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin ha visto sabato scorso gli Esordienti Under 12 ospiti della Reggiana alla piscina Melato di Reggio Emilia: nell’ultimo atto della stagione ufficiale il Nuoto Sub Faenza ha vinto per 8 a 7, sfoderando tanta grinta.

Anche i Ragazzi Under 14 erano in trasferta ma il giorno seguente al “Centro Negri” per affrontare la Coop Parma che ha prevalso per 9 a 4; successivamente, venerdì 6 giugno alle ore 18.45, saranno nella piscina di casa contro Ravenna per la partita valevole per la 5^ ed ultima giornata del Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin.

La squadra Under 17 allenata da Piero Calderoni disputerà la finale del Campionato regionale Uisp contro l’Unisport Carpi sabato prossimo 7 giugno alle 18.15 alla piscina “Carmen Longo” di Bologna.

IMaster sono in attesa del calendario della prima sfida della seconda fase del Campionato regionale Uisp, con gare di andata e ritorno, contro gli emiliani dell’Ondablu Formigine, squadra che disputa le gare interne a Sassuolo.

Lunedì 2 giugno alla piscina di Sassuolo si è svolto un torneo per i bambini dell’Acquagoalcon quattro squadre ospiti oltre ai padroni di casa: i faentini hanno fatto vedere belle cose e assieme agli avversari si sono decisamente divertiti.