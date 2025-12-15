Ludopatia: in forte crescita il gioco online e le persone seguite dai Servizi per le dipendenze patologiche

Trentamila persone in Emilia-Romagna si sono rivolte nel 2024 ai Servizi per le dipendenze patologiche; di queste, quasi 1.500 (esattamente 1.462), quindi il 4,9%, lo ha fatto per problemi legati al gioco; con un dato significativo: la metà, 718, era costituito da nuovi soggetti.

260 euro la perdita media annua dei giocatori calcolata per il gioco online. Il web attira in particolare adulti e giovani, ma stanno emergendo anche aree di rischio per ragazzi sotto i 18 anni e sotto i 16 anni. Sono i dati presentati oggi in occasione della partenza della nuova campagna di comunicazione della Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare sui rischi e sulle conseguenze del gioco d’azzardo e della ludopatia e della partenza del nuovo Piano Regionale contro il gioco d’azzardo patologico. “Io non azzardo”, perché “il gioco non vale la casa, la salute, il lavoro, gli affetti” gli slogan della campagna.