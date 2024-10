La città come palestra di vita, accessibile, all’aperto e gratuita, che si può approcciare giocando: è lo scopo di Ludo Orienteering, giunto alla quarta edizione. Si tratta di un grande gioco che si svolgerà nelle vie del centro nel pomeriggio di sabato 5 ottobre, se le condizioni meteo lo permetteranno, che ha lo scopo di coinvolgere le famiglie a percorrere le strade della città per riscoprire luoghi da giocare, ritagli di ambienti cittadini che bene si prestano a garantire, in sicurezza, la sospensione del tempo tra reale e fantasia, in quello spazio-tempo in cui si gioca e tutto diventa possibile.

La dinamica del gioco

Si inizierà alle 15,30 da una delle diverse “postazioni ludiche” disseminate in luoghi diversi della città che si possono rintracciare su una mappa scaricabile a questo link https://bit.ly/3TSuBkN, nella quale sono indicati anche i parcheggi per raggiungere il centro. Ognuno può scegliere da quale postazione iniziare e quali raggiungere, a piedi o in bicicletta, senza obbligo di recarsi in tutte. In ogni postazione troverà la mappa cartacea, laboratori con attività ludiche a sorpresa e i gettoni che saranno utili per la fase successiva del gioco, cioè il baratto e la merenda.

Le istruzioni del gioco sono scaricabili a questo link https://bit.ly/4gO2SvG.

La fase conclusiva di Ludo Orienteering sarà tra le 17 e le 18 nei Giardini Speyer sotto i portici del palazzo dove ha la sede Citt@ttiva, tra via Carducci e viale Farini, con la merenda equa e solidale e il baratto di beni.

Nel baratto si potranno scambiare i gettoni raccolti alle “postazioni ludiche” con prodotti usati e tipici per l’infanzia/fanciullezza, tenuti in buono stato, che saranno esposti su più tavoli.

Questi prodotti potranno essere scambiati anche con altre cose che bambini e bambine porteranno da casa. Anche l’attività del baratto si trasformerà in breve in un avvincente gioco, in cui tutti e tutte si va alla ricerca di ciò che piace e per cui si è disposti a contrattare oggetto con oggetto, al di là del valore economico di ognuno, incontrando persone che non si conoscono e intrattenendo con loro altre modalità di relazione.

Tutte le postazioni ludiche saranno presidiate da operatori e operatrici di organizzazioni locali che collaborano in rete, e che si occupano sia di gioco per dichiarazione nei loro Statuti e sia, soprattutto, per l’esercizio di buone prassi e pratiche di relazioni interpersonali.

Nelle diverse postazioni si potranno incontrare molteplici e variegate modalità di gioco da sperimentare, alcune più legate all’attività motoria, altre all’artistico, altre al relazionale ed espressivo, da fare in movimento oppure sul posto, in maniera individuale oppure con gli altri.

Lo scopo del gioco è di passare da una postazione ludica all’altra gustando l’esperienza del gioco; non sarà il competere con il tempo o ottenere più gettoni il vero fine.

Anzi, sarà bello essere coinvolti nell’esperienza ludica divertendosi e facendo amicizia con altre persone che stanno facendo altrettanto, ricordandosi ogni volta di raccogliere un gettone per ogni bambino o bambina della famiglia che permetterà di accedere gratuitamente al baratto.

Se le condizioni meteo non permetteranno lo svolgimento di Ludo Orienteering sarà rimandato ad aprile/maggio 2025, all’interno del programma del “Maggio in gioco”, cioè di tutte le iniziative che precedono la Festa del diritto al gioco, prevista per il 18 maggio 2025 al parco delle Manifiorite.

L’evento è stato progettato dall’associazione Lucertola Ludens in compartecipazione con l’Amministrazione comunale e sarà realizzato e organizzato in collaborazione con: Citt@ttiva e associazione Villaggio Globale, Scout AGESCI Ravenna 1, Spazio Ricircolo, associazione Suoni in tasca, UISP Lugo/Ravenna, CSI Centro sportivo italiano, ARCI provinciale, Comitato locale Unicef, Adrian Team, Centro La Lucertola, Riga & Sara, Europe Game.

www.dirittoalgioco.it