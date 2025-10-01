Domenica 5 ottobre, dalle 15.30 alle 18, si svolgerà nel centro città la quinta edizione della Ludo Orienteering, ovvero un “grande gioco” realizzato da una rete di soggetti organizzati del territorio con capofila l’associazione Lucertola Ludens in compartecipazione con il Comune.

Lo scopo dell’evento è quello di invitare le famiglie a uscire di casa, percorrere le strade della città in bicicletta e scoprire luoghi e ritagli di ambienti cittadini in cui giocare in sicurezza.

Il gioco è caratterizzato da diverse “postazioni ludiche“ distribuite in più luoghi del centro città; una mappa (che si trova nella pagina interna del depliant promozionale e che si può scaricare inquadrando il Qr Code) sarà il riferimento per la ricerca, permanendo il tempo che si desidera prima di scegliere di andare alla ricerca della prossima postazione di gioco.

Nel passare da una postazione ludica all’altra è consigliato di non avere fretta lasciandosi coinvolgere nell’esperienza, facendo amicizia con altre persone che stanno facendo altrettanto; è nello spirito del gioco favorire le situazioni di incontro, scambio e confronto interpersonali.

Quest’anno è prevista la novità di un parco in più in cui andare a giocare, dedicato a Francesca da Polenta, nello spazio dell’ex caserma Dante Alighieri.

La Ludo Orienteering si concluderà nei locali di Citt@ttiva, tra via Carducci e viale Farini (sotto i portici del palazzo di fronte alla Stazione Ferroviaria) con la merenda equa e solidale, possibile dalle 17.

Tutte le postazioni ludiche saranno gestite da operatori ed operatrici di organizzazioni locali che si occupano da lunga data di gioco, coltivandone le buone pratiche.

Molteplici e variegate sono le modalità di gioco che si potranno sperimentare, alcune più legate al motorio, altre all’artistico, altre ancora al relazionale e all’espressivo, da fare in movimento oppure seduti sul posto, in maniera individuale oppure con gli altri. E’ consigliato quindi un abbigliamento comodo.

Nell’eventualità di brutto tempo l’evento della Ludo Orienteering sarà rimandato alla domenica pomeriggio del 12 ottobre.

L’evento è stato progettato dall’associazione Lucertola Ludens e sarà realizzato e organizzato in collaborazione con: Citt@ttiva e associazione Villaggio Globale, UISP Lugo/Ravenna, CSI Centro Sportivo Italiano, Ristornate Fulèr, ARCI Provinciale, Comitato locale Unicef, Centro Gioco Natura Creatività “La Lucertola”, Centro Europe Direct della Romagna, Romania Mare e Arcidiocesi Ravenna-Cervia e associazione Tralenuvole.