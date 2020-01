Lucia Borgonzoni a Ravenna attacca il Pd su sanità e disattenzione per la Romagna

Dopo il pranzo a Faenza con gli elettori e candidati della Lega per la provincia di Ravenna, Lucia Borgonzoni è arrivata poco dopo le 18.30 a Ravenna dove era attesa in Piazza del Popolo, al caffè Il Nazionale. Qui Forza Italia aveva allestito un appuntamento pubblico dedicato ad elettori e simpatizzanti del centrodestra. Dopo essersi intrattenuta con alcuni presenti, la candidata della coalizione del centrodestra per le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna ha preso il microfono attaccando l’attuale maggioranza di centrosinistra su sanità, burocrazia, turismo, disattenzione per la Romagna e per l’Appennino.