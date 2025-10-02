Luci sulla Palestina: presidio davanti al Pronto Soccorso di Faenza

Nella serata di giovedì è stato organizzato un presidio davanti al Pronto Soccorso di Faenza. Il flash mob, ideato a livello nazionale, è stato voluto come forma di vicinanza al popolo palestinese e per i 1677 sanitari uccisi a Gaza. Durante il presidio sono stati letti i nomi degli operatori uccisi dall’esercito di Israele. Grazie ad un videocollegamento, è stato possibile collegarsi anche con un operatore umanitario fino a poco tempo fa in servizio nella Striscia: è stata l’occasione per conoscere da un testimone diretto la situazione al collasso degli ospedali palestinesi, dove oggi non possono arrivare nemmeno i medicinali più elementari, medici e infermieri sono costretti ad operare senza farmaci anestetici e persino le incubatrici vengono bloccate dalle truppe israeliane.