La magia del Natale si accende in un modo speciale a Faenza con un’iniziativa che celebra il talento, l’inclusione e il valore profondo del “lavorare assieme”. La Lampada di Aladino, il centro socio-occupazionale faentino gestito da Consorzio Blu, presenta ‘Luce di Natale: i presepi artigianali della Lampada di Aladino’, un progetto espositivo che rende visibile il lavoro svolto all’interno dei loro laboratori.

L’inaugurazione della mostra si è tenuta nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, presso la Sala Rossa del Municipio di Faenza, in Piazza del Popolo 31. Il momento, al quale hanno partecipato tanti ragazzi e operatori de La Lampada di Aladino alla presenza della Giunta di Palazzo Manfredi, è stata l’occasione per celebrare l’impegno quotidiano e la creatività dei giovani.

Un contributo fondamentale nella realizzazione delle opere è stato dato dalla ceramista Maria Elena Boschi, volontaria da anni al Centro. Il cuore dell’esposizione è rappresentato da tre presepi in ceramica Raku, una tecnica giapponese che conferisce alle superfici riflessi metallici e cangianti unici, frutto di un percorso quotidiano di insegnamento e crescita.

La manifattura è interamente artigianale: le statuine, infatti, sono state realizzate a mano con meticolosa pazienza dai ragazzi, mentre le capanne in legno sono nate con la stessa cura e attenzione all’interno del laboratorio di falegnameria del centro. Queste opere sono la tangibile testimonianza di un lavoro condiviso che non si limita alla mera tecnica, ma racconta la bellezza del Natale attraverso valori universali come l’attenzione al dettaglio e la gioia della creazione, dimostrando come l’arte possa essere un potente veicolo di inclusione sociale e professionale.

I tre presepi rimarranno visibili per il periodo delle festività, nella Sala Coreolano della Residenza Municipale. L’impegno artistico de La Lampada di Aladino, tuttavia, non si concentra solo sulla mostra nella residenza comunale. Un altro suggestivo presepe verrà esposto a Forlì, in occasione della mostra organizzata dall’Associazione Amici dei Presepi nella Chiesa di San Mercuriale.

E ancora, spostandosi a Villanova di Bagnacavallo, un presepe particolare, realizzato in ceramica tradizionale e caratterizzato dall’uso di una corteccia originale d’albero per la capanna, sarà esposto presso il suggestivo Museo delle Erbe Palustri. Queste esposizioni, che spaziano dal Raku alla ceramica tradizionale, mostrano la versatilità e il talento sviluppato dai ragazzi.