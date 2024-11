“Forza Italia è estremamente preoccupata della situazione ordine pubblico in cui versa Cervia tutta. Non solo d’estate, quando la mancanza di regole chiare e certe permette a vandali ed a scalmanati di imperversare nella città, ma anche nel resto delle stagioni e sull’intero territorio comunale. Prostituzione fuori controllo sulla strada statale e adiacente a centri abitati, degrado e spaccio di droga nei quartieri Malva sud, Bova e a Cervia in pieno centro cittadino, la pineta di Pinarella territorio ormai sotto il controllo di spacciatori e nullafacenti. Lasciare oggetti nel proprio giardino di casa, anche per solo pochi istanti, è a rischio furto anche in pieno giorno, alcuni parchi gioco non sono più sicuri per bambini e genitori, fare sport all’aria aperta in alcune zone cittadine non è più consigliabile a persone sole. Attorno al Santuario della Madonna del Pino, in pieno ingresso cittadino e sotto le finestre dei residenti del quartiere Terme, la prostituzione produce uno spettacolo indecoroso e indecente, oltre che impunito. Ci aspettavamo un cambio di passo ma evidentemente era solo uno slogan elettorale. Forza Italia Cervia continuerà a rappresentare le istanze dei cittadini cervesi che chiedono una città più pulita, ordinata e sicura.”