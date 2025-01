“Ringrazio di cuore il Presidente Michele de Pascale per la fiducia. Sono davvero onorato ed entusiasta di poter dare il mio piccolo contributo ad una nuova stagione per la nostra meravigliosa Regione Emilia-Romagna”. Con queste parole Luca Coffari commenta la nomina alla guida della segreteria politica in Regione Emilia-Romagna a fianco di Michele de Pascale. La notizia è apparsa stamane su Il Resto del Carlino.

Coffari, già sindaco di Cervia e responsabile dell’area della Romagna Faentina e del Dipartimento Politiche Economiche per conto di CNA Ravenna, affiancherà il presidente della Regione e si occuperà dell’organizzazione delle attività e delle deleghe gestite direttamente da de Pascale, delle relazioni con le varie istituzioni e del dialogo con le forze sociali ed economiche del territorio.

Nel comporre la propria squadra di governo alla guida dell’Emilia-Romagna, de Pascale ha tenuto per sé le deleghe a Contrasto al dissesto idrogeologico, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Ricostruzione post alluvione. Di questi temi si occuperà Coffari.