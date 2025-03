Nella giornata di oggi Giovedì 27 marzo l’Ottica Zauli in Corso Mazzini 68/D a Faenza, iscritta al n° 46 dell’Albo Comunale delle Botteghe e dei Mercati storici del Comune di Faenza con determina del Comune di Faenza in data 5 settembre 2024, con titolo ad esporre il relativo marchio distintivo di “Bottega Storica dell’Emilia-Romagna”, ha ricevuto la visita del sindaco di Faenza per la cerimonia di affissione della targa.

L’attività dell’Ottica Zauli fu avviata il 29 Novembre 1950 dal Sig. Renato Zauli (classe 1927) nel locale di Corso Mazzini 68/D che ancora oggi ne è la sede, dopo aver conseguito la licenza di abilitazione dell’arte di ottico nel giugno del 1950, presso l’istituto Nazionale di Ottica di Arcetri (Firenze).

L’Ottica Zauli è stato uno dei primi centri Ottici aperti a Faenza a cui, con l’entrata in vigore della Legge 426/1971 (Disciplina del commercio) che ha introdotto il rilascio delle autorizzazioni amministrative, è stata assegnata l’autorizzazione n. 252 in data 23/12/1972.

Nel corso degli anni, grazie alla sua professionalità e competenza, il Sig. Zauli ha fidelizzato clienti faentini ma anche tanti clienti provenienti dai comuni del circondario (Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella e Castel Bolognese) ma anche Lugo e Imola.

A novembre del 1982 l’Associazione Italiana degli Ottici lo premiò per 30 anni di riconosciuta attività professionale, conferendogli il Diploma di Onore di Maestro Ottico.

La figlia Maria Cristina, cresciuta accanto al padre nella bottega di famiglia, ha acquisito la passione per l’attività del padre e, dopo essersi diplomata a Vinci, all’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria, acquisendo la licenza di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico nel 1987 e il diploma di optometria nel 1992, ha iniziato ad affiancare il padre.

Con l’ingresso di Maria Cristina, il centro ottico si è ampliato in quanto l’aggiunta dei nuovi servizi da lei curati ha reso necessario acquisire nuovi spazi ed è stato quindi appositamente attrezzato un laboratorio con sala refrazione e centro di applicazione di lenti a contatto.

Dal 01/01/1995 Maria Cristina è diventata titolare del centro, subentrando alla gestione del padre Renato e diventando titolare dell’autorizzazione amministrativa n. 3077 rilasciata dal Comune di Faenza in data 21/02/1995.

Nel 2018 anche la figlia di Maria Cristina, Federica Argnani, dopo aver conseguito la laurea in ottica e optometria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha iniziato a collaborare nell’azienda di famiglia e segue costantemente corsi di aggiornamento. Si è specializzata in “Tecnica ed esame del trattamento visuo-posturale”, con il quale ha intrapreso collaborazioni, ad esempio con posturologi.

Il centro ottico offre il servizio di montaggio completo degli occhiali da vista con taglio e sagomatura diretto delle lenti. Questo servizio costituisce un valore aggiunto in quanto consente di ridurre i tempi di attesa per i clienti e di poter assicurare un lavoro curato e preciso.

Negli anni il centro ottico si è anche specializzato nella correzione visiva per i bambini in età scolare.

Il centro, che negli anni è sempre stato all’avanguardia nelle tecnologie, nel 2021 si è rinnovato riorganizzando gli spazi e gli arredi in quanto quelli originari non erano più adeguati alle esigenze logistiche ed organizzative dell’azienda.

Ciò nonostante, pur nella nuova veste, ha comunque sempre mantenuto le caratteristiche originarie della bottega di famiglia aperta dal Sig. Renato negli anni ’50.

All’interno del negozio sono conservati i primi strumenti utilizzati dal Sig. Zauli per la misurazione della vista, il diploma di ottico, la licenza, alcune foto che lo vedono all’opera nel montaggio delle lenti.

I 74 anni di storia della bottega vengono ripercorsi grazie a queste testimonianze del tempo passato.

La consegna della targa Bottega Storica a Zauli Maria Cristina è stata effettuata nella giornata di oggi dal Sindaco di Faenza, Dott. Massimo Isola, dal Presidente Confcommercio Ascom Faenza Sergio Scipi e dal Direttore Dott. Francesco Carugati.