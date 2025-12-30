Sarà un’Epifania all’insegna della fortuna e della solidarietà quella programmata dall’Istituto Oncologico Romagnolo: il 6 gennaio infatti sarà il giorno fatidico dell’estrazione dei premi della grande Lotteria Solidale, il gioco che sostiene la ricerca scientifica e la lotta contro il cancro che si tiene ogni giorno nei laboratori dell’IRST di Meldola. Per quanto riguarda la provincia di Ravenna è stata scelta come location il Conad Superstore di via Taglioni 3 a Lugo, che dalle ore 11:30 del giorno dell’Epifania si trasformerà nella sede in cui la Dea Bendata deciderà i 22 biglietti vincenti degli altrettanti premi in palio, tra cui il più prestigioso un’automobile Citroen C3 You messa a disposizione in collaborazione con la concessionaria F.lli Benelli.

L’evento è aperto a chiunque voglia regalarsi una possibilità di vincere sino a pochi minuti prima dell’estrazione e godersi la suspense della scoperta dei numeri fortunati. In ogni caso i numeri dei biglietti fortunati saranno comunicati in giornata sul sito e sui canali social dell’Istituto Oncologico Romagnolo in modo che i loro possessori possano reclamare le loro vincite, esigibili comunque entro e non oltre 90 giorni dal 6 gennaio. Per tutti gli altri sarà possibile recuperare quanto elargito per l’iniziativa dal 7 gennaio al 23 febbraio: ogni biglietto non vincente si trasformerà infatti in buono-sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa in tutti i supermercati Conad della Romagna.

Questo, ovviamente, non significa che alla causa della ricerca scientifica non verrà versato nulla: al contrario l’intero ricavato dell’iniziativa sarà proprio utilizzato per sostenere la battaglia che ogni giorno viene combattuta all’interno dei laboratori dell’IRST di Meldola, grazie proprio alla sensibilità e al sostegno di Conad e di tanti altri partner, tra cui La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Orto Mio, Il Panificio di Camillo, Remaind, Eurocompany, Le Befane, Banca Malatestiana, SGR, Concessionaria Pulzoni Antonelli, Marcosport, Effegibi, Vivai Landi, Marcegaglia, F.lli Benelli, Cooperativa Bagnini, RiminiBanca e S.I.S. Occorre ricordare infine che i biglietti saranno acquistabili, ovviamente fino ad esaurimento, anche durante i prossimi giorni in tutte le sedi IOR o nei punti vendita elencati al sito www.ior-romagna.it.

«Speriamo che questo nuovo anno si apra da subito all’insegna della solidarietà e della lotta contro il cancro sul nostro territorio, così come si era chiuso il 2024 – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale IOR – il successo della Lotteria dell’anno scorso ha portato alla causa della ricerca scientifica una cifra che fa la differenza grazie alla vendita di quasi 55.000 biglietti sui 60.000 disponibili: si tratta di numeri enormi, che fanno ben capire quanto la Romagna abbia compreso ed apprezzato lo spirito della nostra iniziativa. Il territorio di Ravenna aveva fatto la propria parte, con più di 18.000 biglietti venduti su 20.000 messi a disposizione. Nonostante i passi avanti innegabili effettuati negli ultimi decenni, non dobbiamo dimenticare che il cancro ha ancora purtroppo dati di incidenza e mortalità alti nella nostra popolazione, e rappresenta sicuramente la malattia più impattante dal punto di vista degli anni di vita perduti da chi ne soffre, non risparmiando nemmeno le persone più giovani. Abbiamo peraltro la fortuna di poter godere del lavoro di un Istituto d’eccellenza nazionale come IRST “Dino Amadori” IRCCS sul nostro territorio, con professionalità e ambienti in grado di produrre i trattamenti più avanzati e personalizzati: prospettive di cura in più per tutti i pazienti che al suo interno si curano. Grazie alla partnership con Conad e con le molte aziende che hanno dimostrato di credere nella nostra mission e a cui va il mio più sentito ringraziamento possiamo dare ai nostri cittadini la possibilità di partecipare ad un grande gioco che praticamente non costa nulla, in cui si possono vincere ricchi premi e si può fare la differenza per chi soffre: spero quindi che il successo della scorsa edizione verrà bissato, e che il 6 gennaio potremo festeggiare insieme un altro grande risultato per la Romagna che lotta contro il cancro».