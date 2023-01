Oggi in piazza San Francesco, si è svolta l’estrazione della Lotteria della Befana 2023 di A.D.V.S. Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell’Ospedale di Ravenna. Sono stati 8.437 i biglietti venduti, il cui ricavato verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue e plasma.

“Anche quest’anno la nostra tradizionale Lotteria della Befana conclude le festività natalizie trascorse in Piazza San Francesco con il Villaggio di Natale – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di A.D.V.S. Ravenna – lo scopo principale come sempre è quello di avvicinare tante persone alla donazione di sangue e plasma. Un gesto salvavita necessario e insostituibile, per invitiamo tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 8 alle 10.30.”

Tutto il ricavato della manifestazione natalizia e della Lotteria verrà utilizzato per la promozione della donazione di sangue e plasma.

PREMIO N. PREMIO BIGLIETTO N. 1 PEUGEOT NUOVA 208 ACTIVE PureTec (*) 02720 2 BUONO AGENZIA VIAGGI MILLEPIEDI € 800,00 01588 3 MONOPATTINO ELETTRICO 03810 4 BUONO SPESA € 250,00 FAMILA 05102 5 BUONO SPESA € 250,00 FAMILA 01029 6 BUONO SPESA “AUTOFFICINA CASADIO” RAVENNA € 200,00 04658 7 SMARTBOX “Fuga dalla città” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE 07562 8 SMARTBOX “Incantevole evasione” 1 NOTTE 2 PAX + COLAZIONE 04324 9 BUONO SPESA € 150,00 FAMILA 07527 10 BUONO SPESA € 150,00 FAMILA 04667 11 BUONO SPESA € 100,00 FAMILA 02934 12 BUONO SPESA € 100,00 FAMILA 04214 13 PROSCIUTTO NOSTRANO 02757 14 PROSCIUTTO NOSTRANO 02534 15 PROSCIUTTO NOSTRANO 07185 16 PROSCIUTTO NOSTRANO 02383

I vincitori possono contattare la segreteria di A.D.V.S. Ravenna tutti i giorni dalle 8 alle 13.30 al numero telefonico 0544/403462 per ritirare i premi. Per il ritiro del premio è necessario presentare il biglietto vincente in originale.