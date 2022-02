Carnevale, si allarga la rete della solidarietà. L’annullamento delle sfilate programmate per la fine di febbraio a causa dell’aumento dei contagi non ha ridotto il coinvolgimento dei volontari e amici che da alcune settimane sono impegnati nella vendita dei biglietti della Lotteria.

I numeri parlano da soli: 42 gli sponsor coinvolti nel lungo elenco dei premi, circa 25 i negozi che hanno dato disponibilità per la vendita dei biglietti (un numero in costante aumento) e oltre 100 i volontari a caccia di persone generose che vogliano acquistarli.

D’altra parte proprio nella lotteria sta il volto più solidale e altruistico del Carnevale di Ravenna. Anche quest’anno, infatti, acquistando i biglietti si potrà sostenere l’attività della Caritas diocesana in questi tempi di povertà sempre più diffusa.

Ricchissimo, come sempre, l’elenco dei premi in palio: da uno scooter Seat 125 Alumni a un monopattino elettrico, passando per buoni spesa del Conad Galilei /La Fontana, delle Agenzie viaggi Teodorico Holiday e Desiderando Viaggiare, un telefono cellulare Xiaomi Redmi 9AT di Moxma, un buono bici da Cicli Sambi, una cena di pesce al ristorante Molinetto, un buono da Leonardo Dolciumi, da American History, da Gobbato (di Marina di Ravenna), da Ubuntu, e pezzi di parmigiano reggiano. Da segnalare, in particolare, la generosità di tanti esercenti di Marina di Ravenna.

E proprio lì è in programma l’estrazione dei premi, domenica 27 febbraio, al pomeriggio nella zona Pescherie. Certamente ci sarà anche un ricordo di Giorgio Re, anima e responsabile del Carnevale per tanti anni, morto nel giugno 2020, al quale nella prossima edizione sarà intitolato un premio.

I biglietti della Lotteria del Carnevale si potranno trovare in parrocchia oppure nei seguenti punti vendita a Ravenna: Conad La Fontana e Superstore di via Galilei, al Panificio Sternini di via Brunelli 3 e rivendita di via Castel San Pietro, American History (via Cesarea 72), Sweet Basil (via IV novembre 2A), Agenzia Viaggi Desiderando Viaggiare (viale Brunelleschi 107), Menoquaranta (via Vulcano 86), Cral Comune di Ravenna (piazza del Popolo 1), al Ristorante Molinetto (via Sinistra Canale Molinetto 61), al Forno Pasticceria Nonna Iride (circ. Canale Molinetto 61), alla Pescheria La Ravennate (via Rubicone 83) e alla Panetteria di AnnaMaria e Franco (via G.Galilei 29).

A Marina di Ravenna: Bar Tabaccheria Mazzotti Ivana (viale delle Nazioni 29/31), Piada del Porto (viale delle Nazioni 1), Pescheria Ulisse (viale delle Nazioni 19), Gochilandia Venezuelan Food Drink and Beer (viale delle Nazioni 12B), Polleria Rosticceria Ballardini (via Callegati 29).