Proseguono come da programmazione i trattamenti antizanzara in corso da marzo e previsti fino alla fine di ottobre su tutto il territorio comunale, dal centro al forese ai lidi.

“Lo sciame aggressivo che si è manifestato nei giorni scorsi – afferma l’assessore al Verde pubblico Giancarlo Schiano – perderà forza al termine di questa settimana grazie ai trattamenti adulticidi extra che sono stati effettuati e intensificati anche nelle ore notturne, così come autorizzati dalla Regione, e che si concluderanno giovedì prossimo. La causa di tali sciami aggressivi è stata determinata dalle recenti piogge, in particolare quelle del 16 giugno scorso quando circa 100 millimetri sono caduti in una intera giornata, favorendo la proliferazione in pozze d’acqua naturali”.

Azimut, la società incaricata della disinfestazione sul territorio comunale, sta quindi continuando a realizzare gli interventi programmati e a monitorare costantemente la situazione, pronta ad ulteriori interventi straordinari qualora ce ne fosse la necessità, nell’alveo del Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi e nel pieno rispetto delle normative europee, in particolare su sostenibilità ed efficacia dei trattamenti.

“Nel contempo – conclude l’assessore Schiano – rinnovo l’invito ai cittadini a collaborare con piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza, come eliminare i ristagni d’acqua nei propri giardini, sottovasi e pluviali. Ricordo infine che sono a disposizione prodotti antilarvali messi a disposizione ad uso gratuito da Azimut presso gli uffici decentrati dove chiunque può recarsi per il ritiro”.

Si ricorda che i comportamenti da adottare da parte dei cittadini nelle aree private sono disciplinati da due ordinanze tese alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e, in particolare, dalla zanzara tigre (aedes albopictus) e dalla zanzara comune (culex spp), in vigore dall’1 maggio al 31 ottobre.

I prodotti antilarvali sono in distribuzione gratuita presso le seguenti sedi:

Ufficio decentrato “Prima”

via Maggiore 120 Ravenna

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Ufficio decentrato “Seconda”

viale Berlinguer 11 Ravenna

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Ufficio decentrato “Terza”

via Aquileia 13 Ravenna

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 14 alle 17

Ufficio decentrato di Sant’Alberto

via Cavedone 37 Sant’Alberto

martedì e giovedì dalle 9.30 alle 11

Ufficio decentrato di Mezzano

piazza Della Repubblica 10 Mezzano

martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

Ufficio decentrato di Piangipane

Piazza XXII Giugno 6 Piangipane

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato di Roncalceci

via Sauro Babini 184 Roncalceci

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli

via Pistocchi 41/A San Pietro in Vincoli

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato di Castiglione

via Vittorio Veneto, 21 Castiglione di Ravenna

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio decentrato del Mare

piazza Marinai d’Italia, 19 Marina di Ravenna

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13

sabato dalle 8.30 alle 12.30

Ufficio educazione alla sostenibilità e Benessere Animale

Servizio tutela ambiente e territorio

viale Berlinguer 30

tel. 0544.482619