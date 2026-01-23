Prosegue l’attività di contrasto al degrado urbano da parte della Polizia Locale di Ravenna. Nella mattinata di oggi, il personale dell’Ufficio Città è intervenuto in via Doberdò per il controllo di un camper in sosta da lungo tempo sulla pubblica via.

Il veicolo era già noto agli agenti, che in due precedenti occasioni avevano sanzionato il proprietario per gravi violazioni del Codice della Strada, in particolare per la mancata revisione e per aver circolato nonostante il mezzo fosse sospeso dalla circolazione.

Dagli accertamenti è emerso che il camper risultava privo di revisione fin dal 2016 e che il proprietario aveva continuato a non ottemperare agli obblighi di legge. Alla luce della reiterazione delle violazioni, la Polizia Locale ha potuto procedere questa volta anche al sequestro del veicolo.

Le sanzioni complessivamente contestate al proprietario ammontano a oltre 4.300 euro.

L’intervento rientra nelle attività ordinarie di controllo del territorio finalizzate a garantire decoro urbano, sicurezza stradale e rispetto delle regole, contrastando situazioni di abbandono e incuria che incidono sulla vivibilità dei quartieri.