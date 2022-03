Lotras: incendio doloso. Depositata la perizia | VIDEO

Incendio doloso alla Lotras. È la conclusione della perizia elaborata dagli esperti incaricati dal giudice per le indagini preliminari Janos Barlotti in merito all’inchiesta legata al rogo che nell’agosto del 2019 mise in allarme Faenza e i territori di Ravenna e Forlì. Come scrivono i quotidiani oggi in edicola (Il Resto del Carlino e Corriere Romagna), l’ingegnere Marco Sartini e il luogotenente Luciano Bosio hanno trovato tracce di benzina e acceleranti chimici all’interno dei resti del centro logistico. 33 i campionamenti effettuati. Insieme alle analisi dei dati dei sistemi di sicurezza, quindi, la perizia dipinge uno scenario di un’intrusione notturna finalizzata all’incendio del magazzino.