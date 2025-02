Nei giorni scorsi la Confesercenti con la Presidente d’Area Ravenna•Cesena, Monica Ciarapica, ha fatto visita all’Osteria dei Battibecchi, per complimentarsi del prestigioso risultato raggiunto. L’Osteria, infatti, è entrata nella guida del Gambero Rosso.

“Un riconoscimento – commenta Monica Ciarapica – che premia la passione e la professionalità di Nicoletta Molducci, che nel solco della cucina di tradizione ha saputo crescere e migliorare fino a diventare un’eccellenza. Nicoletta è il simbolo di questo locale nel cuore del centro storico della città, che nel 2026 festeggerà i venti anni di apertura”.

“Un locale – afferma la presidente Confesercenti – che ha puntato sulla tradizione e sulla qualità, conosciuto e rinomato anche fuori dai confini regionali. I numerosi turisti, italiani e stranieri, che sostano ai Battibecchi si portano a casa un pezzo di Romagna. Sempre più, infatti, la capacità attrattiva del territorio cresce coniugando la storia che fa di Ravenna una città unica ad una proposta enogastronomica con profumi e sapori indimenticabili”.

“L’Osteria – conclude Ciarapica – è un punto di riferimento anche per i numerosi artisti che calcano i palcoscenici dei Teatri di Ravenna e tornano in città per un buon piatto accompagnato dalle migliori bottiglie del territorio. A Nicoletta i complimenti di tutta la Confesercenti”.