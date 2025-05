Il Cimitero dell’Osservanza di Faenza si unisce alla “Settimana dei Cimiteri storico-monumentali”, un’iniziativa di respiro europeo promossa dall’ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe. L’evento, che si svolge fino a domenica 1 giugno, mira a valorizzare questi luoghi come elementi fondamentali del patrimonio culturale, ricchi di storia, arte e architettura.

L’Emilia-Romagna, con una legge regionale del 2022, ha istituito l’elenco dei ‘Cimiteri monumentali e storici’, riconoscendo l’Osservanza di Faenza tra i siti che per essere ricompresi devono rispondere a precisi requisiti: la presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica, la valenza di luogo della memoria collettiva, l’organizzazione di attività per la conoscenza del luogo, l’apertura al pubblico garantita e una gestione economica e finanziaria trasparente.

Un viaggio nella storia dell’Osservanza

Il Cimitero dell’Osservanza, il più celebre di Faenza, affonda le sue radici in un antico complesso monastico risalente al 1444. Trasformato in sepolcreto nel 1816 dopo le soppressioni napoleoniche, ha visto gli architetti Pietro Tomba e Costantino Galli reinterpretare in chiave neoclassica gli spazi dell’ex chiesa, aggiungendo il suggestivo porticato a emiciclo. Tra le sue tombe monumentali spiccano opere di artisti di calibro come Felice Giani, Lucio Fontana e Domenico Rambelli, rendendolo un vero e proprio museo a cielo aperto e un microcosmo della storia cittadina.

Eventi e attività a Faenza per la Settimana dei Cimiteri

In occasione di questa iniziativa europea, che nel 2025 ha come tema “Gardens of 80” per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e promuovere i valori di pace, inclusione e giustizia in linea con l’Agenda 2030, il Comune di Faenza ha organizzato due appuntamenti tematici per sabato 31 maggio presso il Cimitero dell’Osservanza; alle ore 10.30 è in programma “Memorie di resistenza faentina”, un percorso narrativo guidato da Angelo Emiliani, in collaborazione con l’ANPI (massimo 40 partecipanti) e alle 15.30 sarà la volta de “Il cimitero dell’Osservanza: storia, arte architettura”, una visita guidata in collaborazione con la Pro Loco di Faenza. Entrambe le visite sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria. Ai partecipanti verrà consegnato l’opuscolo, realizzato nel 2024 con il contributo della Regione Emilia Romagna e in distribuzione gratuita, con la descrizione e la storia della parte monumentale del Cimitero dell’Osservanza di Faenza. Per gli interessati il ritrovo sarà all’ingresso del Cimitero dell’Osservanza. Info e prenotazioni: info@prolocofaenza.it