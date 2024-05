Dal 24 maggio al 2 giugno ha preso il via la ‘Settimana dei cimiteri storico-monumentali’, iniziativa promossa dall’Asce -Association of significant cemeteries in Europe, l’associazione dei cimiteri storico-monumentali in Europa, per riconoscere i cimiteri monumentali quali importanti elementi del patrimonio culturale europeo per storia, arte e architettura, al fine di tutelarli, valorizzarli e migliorarne la gestione.

Durante questa settimana, in tutta Europa, i partner dell’associazione organizzano eventi e attività per portare a conoscere i cimiteri storici e offrire una diversa prospettiva ai visitatori attraverso mostre, concerti, visite guidate e seminari. I cimiteri contemplano vere e proprie zone monumentali, molti dei quali con interventi artistici anche di rilievo che, nel corso degli anni, sono al centro di numerose iniziative culturali. Questi luoghi sono spesso veri e proprio musei a cielo aperto, microcosmi della storia delle città, dei suoi figli, opera di grandi architetti e spesso concentrazioni della scultura del XIX e primo XX secolo.

Il tema dell’iniziativa nel 2024 è la sostenibilità ambientale e la lotta contro il cambiamento climatico, che vede coinvolti questi ambienti della cultura e i loro visitatori nell’impegno alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il Comune di Faenza, per quanto riguarda il cimitero dell’Osservanza, propone per l’occasione una visita guidata gratuita, in collaborazione con la Pro Loco Faenza APS. Sabato 1 giugno, alle ore 16, Sandro Bassi, guida turistica certificata, accompagnerà i visitatori alla scoperta di alcuni angoli del cimitero dell’Osservanza risorti dopo la drammatica alluvione dello scorso anno.