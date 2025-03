L’Orto Bertoni avrà un nuovo argine per la difesa del quartiere: il progetto inserito nei piani speciali

Il Comune di Faenza ha chiesto alla Regione di costruire un nuovo argine che raggiunga l’Orto Bertoni e arrivi fino alla zona di via Calbetta. Il progetto è stato inserito dall’Autorità di Bacino all’interno dei piani speciali, i quali ancora latitano poiché mancano le coperture finanziarie. L’assenza di un argine a norma di legge è uno dei principali problemi del quartiere dopo l’alluvione, affrontato giovedì sera nell’assemblea organizzata dal comitato e al quale ha partecipato anche la giunta manfreda.

Oggi l’argine del Lamone, a Faenza, si ferma all’altezza del cimitero. Le sponde del fiume dal campo santo fino all’Orto Bertoni non sono ufficialmente argini. Sono in realtà dei rilevati alzati nel corso degli anni per proteggere i campi e dal costruttore dell’Orto Bertoni come sorta di minima protezione al momento della realizzazione del quartiere negli anni Ottanta.