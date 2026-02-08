Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 9 al 15 Febbraio 2026

ARIETE:

L’oroscopo settimanale consiglia all’Ariete di approfittare dell’impulso di Marte per portare avanti iniziative importanti. È un buon momento per mettere in pratica nuove idee, ma attenzione a non esagerare con l’impulsività, che potrebbe creare attriti soprattutto nelle relazioni.

TORO:

Per il Toro la settimana sarà caratterizzata da una maggiore stabilità emotiva. Paolo Fox suggerisce di concentrarsi sui rapporti affettivi e di risolvere eventuali incomprensioni con calma. Sul lavoro, invece, è il momento di pianificare con attenzione senza fretta.

GEMELLI:

I Gemelli avranno una settimana ricca di spunti e novità. La comunicazione sarà il loro punto di forza, utile sia in amore che nel lavoro. Paolo Fox invita a mantenere un atteggiamento positivo e a non disperdere energie in troppe direzioni.

CANCRO:

Il Cancro potrebbe sentirsi più introspettivo. L’oroscopo settimanale consiglia di dedicare tempo al relax e a riflettere sui propri obiettivi. Le relazioni familiari saranno fonte di conforto e sostegno.

LEONE:

Il Leone vive un periodo di grande energia. Paolo Fox sottolinea che è il momento di prendere in mano le redini delle situazioni, soprattutto in ambito lavorativo. L’amore è vivace e offre occasioni di incontro interessanti.

VERGINE:

La Vergine sarà chiamata a fare attenzione ai dettagli, sia nelle questioni professionali che in quelle personali. Paolo Fox suggerisce di non lasciare nulla al caso e di evitare decisioni affrettate.

BILANCIA:

Per la Bilancia, la settimana sarà favorevole alle relazioni. Paolo Fox consiglia di investire tempo nella comunicazione con chi si ama e di risolvere malintesi con serenità. Nel lavoro, la diplomazia sarà la chiave del successo.

SCORPIONE:

Lo Scorpione potrebbe vivere giorni intensi e ricchi di emozioni. L’oroscopo settimanale invita a canalizzare l’energia in modo positivo, evitando scontri inutili. Nuove opportunità potrebbero nascere soprattutto in ambito creativo.

SAGITTARIO:

Il Sagittario affronta la settimana con ottimismo e voglia di cambiamento. Paolo Fox suggerisce di essere aperti alle novità e di cogliere occasioni soprattutto in ambito professionale. L’amore è stimolante, ma serve equilibrio.

CAPRICORNO:

Il Capricorno vedrà una settimana produttiva, con risultati concreti se si mantiene la concentrazione. Paolo Fox consiglia di pianificare con cura ogni passo e di non trascurare il riposo.

ACQUARIO:

L’Acquario si sentirà ispirato e creativo. Paolo Fox indica che è il momento di sperimentare nuove idee e di non temere di uscire dagli schemi. Le relazioni sociali sono favorite e potranno portare a collaborazioni interessanti.

PESCI:

Per i Pesci, la settimana invita all’introspezione e alla cura di sé. Paolo Fox suggerisce di ascoltare le proprie emozioni e di prendersi il tempo necessario per ricaricarsi. Le relazioni più profonde troveranno terreno fertile.