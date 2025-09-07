Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 8 settembre al 14 settembre 2025

ARIETE:

Settimana dinamica e piena di stimoli. Lunedì e martedì saranno ideali per lanciare nuovi progetti, mentre verso il weekend potresti sentirti più nervoso. In amore, c’è bisogno di più dialogo. Sul lavoro arrivano riconoscimenti attesi da tempo.

TORO:

Stai riscoprendo la voglia di costruire, soprattutto nei rapporti affettivi. Il lavoro procede a rilento, ma non scoraggiarti: la seconda metà della settimana porterà chiarimenti utili. Attenzione al denaro, evita spese impulsive.

GEMELLI:

Sotto l’influsso di Mercurio favorevole, hai una mente brillante e creativa. Usa questo slancio per affrontare decisioni importanti. Amore frizzante: se sei single, potresti fare un incontro interessante. Energia in crescita.

CANCRO:

Hai bisogno di ritrovare il tuo centro. Le tensioni accumulate negli ultimi giorni potrebbero sfociare in discussioni, specialmente con partner o colleghi. La Luna favorevole tra mercoledì e giovedì ti aiuta a chiarire. Cura l’alimentazione.

LEONE:

Settimana di scelte. Sia in amore che sul lavoro, è il momento di prendere posizione. Evita però gli scontri frontali: punta sul carisma, non sull’orgoglio. Venerdì e sabato giornate favorevoli per investimenti o trattative.

VERGINE:

L’oroscopo settimanale ti vede protagonista: la tua capacità organizzativa è al top. Approfitta per mettere ordine nella tua vita e programmare il futuro. L’amore è stabile ma può riservare sorprese nel weekend.

BILANCIA:

Hai voglia di cambiamento, ma c’è ancora qualcosa che ti frena. Le stelle ti consigliano di non avere fretta: le occasioni arriveranno, ma serve pazienza. Attenzione alla salute, soprattutto allo stress. In amore, evita incomprensioni.

SCORPIONE:

Settimana passionale e intensa, sia sul piano sentimentale che professionale. Marte ti rende determinato ma anche impaziente. Cerca di dosare le energie e non pretendere tutto e subito. Ottimo momento per rimettersi in gioco.

SAGITTARIO:

L’entusiasmo non ti manca, ma qualcosa ti spinge a riflettere più del solito. Sfrutta questo momento per valutare bene le tue scelte. In amore, potresti sentire il bisogno di evadere dalla routine. Attività fisica consigliata per scaricare la tensione.

CAPRICORNO:

Periodo favorevole per rimettere in carreggiata ciò che si era fermato. Saturno ti rende lucido e concreto. Nei sentimenti, c’è una certa distanza emotiva da colmare. Sabato e domenica giornate ideali per rapporti familiari e amicizie.

ACQUARIO:

L’oroscopo settimanale ti invita a lasciarti andare di più. Sei sempre molto razionale, ma questa settimana la vita ti chiede di ascoltare il cuore. Novità in arrivo, soprattutto sul piano relazionale.

PESCI:

Sei in una fase di rinnovamento profondo. Le emozioni sono forti e a volte ti travolgono, ma è anche da qui che nasce la tua forza. Ottimo momento per chiarire vecchi malintesi. Creatività e intuizione in forte crescita.