Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 7 al 13 Luglio 2025

ARIETE:

Questa settimana il Sole e Marte ti danno la carica giusta per superare qualsiasi ostacolo. In amore, è il momento di evitare tensioni inutili, soprattutto se sei in coppia da tempo. Sul lavoro, potrebbero arrivare nuove opportunità, ma è fondamentale mantenere la calma e riflettere bene prima di agire.

TORO:

Venere favorisce la vita sentimentale, e i single potrebbero incontrare persone interessanti. In coppia, invece, la comunicazione sarà fondamentale per risolvere vecchie questioni. Sul fronte lavorativo, è consigliabile prendere tempo prima di firmare nuovi accordi.

GEMELLI:

Il cielo ti regala idee brillanti e voglia di metterti in gioco, concentrarti sui progetti più importanti per non disperdere energie. In amore, evita equivoci parlando apertamente con il partner.

CANCRO:

La presenza del Sole nel tuo segno aumenta la fiducia in te stesso. È una settimana adatta per fare chiarezza nei rapporti affettivi e per affrontare con coraggio eventuali discussioni. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante da valutare con attenzione.

LEONE:

Una settimana di grande energia per il Leone, soprattutto in ambito professionale. È il momento di mostrare le tue capacità, ma anche di ascoltare chi ti sta vicino in amore per evitare incomprensioni.

VERGINE:

Settimana di ripresa e organizzazione. Il tuo approccio analitico ti aiuterà a risolvere problemi sul lavoro, mentre in amore la sincerità sarà la chiave per rafforzare un legame o per iniziare una nuova relazione.

BILANCIA:

Le stelle invitano a trovare equilibrio tra doveri e piaceri. In amore, potresti vivere momenti di grande intesa, mentre chi è single avrà occasioni interessanti. Sul lavoro, evita tensioni e mantieni la calma nei confronti di colleghi o superiori.

SCORPIONE:

Settimana intensa e carica di passione. In amore, la sincerità e il dialogo saranno fondamentali per superare eventuali difficoltà. Nel lavoro, potresti dover prendere decisioni importanti: non avere fretta e valuta con attenzione ogni proposta.

SAGITTARIO:

La voglia di libertà e movimento ti accompagna. È una settimana ideale per progettare qualcosa di nuovo o per dedicarti a interessi personali. In amore, evita discussioni che potrebbero nascere da malintesi. Il lavoro richiede pazienza e costanza

CAPRICORNO:

Settimana positiva e produttiva. Potresti ricevere riconoscimenti importanti in ambito lavorativo, mentre in amore è il momento di dialogare per superare incomprensioni. Paolo Fox consiglia di non trascurare il proprio benessere fisico.

ACQUARIO:

L’energia del cielo ti spinge a innovare e a cercare nuove strade. Questa settimana è favorevole per avviare progetti interessanti o per fare scelte importanti. In amore, cerca di aprirti di più al partner per evitare distanze emotive.

PESCI:

Settimana di introspezione e sensibilità. Le stelle indicano un buon momento per chiarire situazioni complicate in famiglia o con il partner. Sul lavoro, la concentrazione e la determinazione ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi prefissati.