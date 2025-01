Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2025

ARIETE:

Marte in posizione favorevole dona una bella energia. Attenzione, però, al lavoro: il pericolo distrazioni, infatti, è dietro l’angolo; per evitare problemi, bisognerà mantenere alta la concentrazione e non farsi prendere dal panico di fronte alle piccole difficoltà quotidiane. Meglio l’amore, ma sarà necessario tenere a freno l’eccessiva voglia di novità se si è in coppia. Possibili tensioni nel weekend a causa dell’influenza lunare.

TORO:

Basta tensioni, cari amici del Toro! Si apre una settimana con Marte, Mercurio e Venere favorevoli: un trio perfetto per lasciare andare i problemi del passato e farsi travolgere da un’ondata di cambiamenti positivi. Bene l’amore, con tante possibilità di nuovi incontri per i single e armonia e dolcezza per chi è già in coppia. Sul lavoro, sarà una settimana di riflessione.

GEMELLI:

Venere vi mette il broncio e questo non aiuta di certo le relazioni, specialmente quelle ancora in fase iniziale. A consolarvi, però, arriva Mercurio favorevole, che da mercoledì porta con sé una bella energia e una serie di nuove sfide e opportunità da cogliere al volo! Possibili collaborazioni e nuovi progetti sul lavoro.

CANCRO:

Il ritorno di Marte vi invita a riflettere sulle tensioni e sui problemi del passato. Sarà una settimana ricca di sfide e qualche tensione sul lavoro. Di contro, però, Venere in aspetto favorevole potrebbe portare nuovi incontri e forti emozioni. Sarà una settimana di introspezione, molto importante per la crescita personale.

LEONE:

na settimana da ricordare sul fronte del lavoro! La vostra energia e la vostra determinazione porteranno a importantissimi risultati e riconoscimenti. Qualche tensione tra mercoledì e giovedì, a causa della Luna storta, ma già nel weekend tornerà tutto alla normalità. In amore, sarà una settimana carica di passione ed entusiasmo sia per i single che per le coppie.

VERGINE:

Venere opposta porta qualche tensione e un po’ di confusione sul fronte dei sentimenti. Questa fase di riflessione, però, porterà a un nuovo equilibrio fondamentale per rimettere le cose al loro posto. A rallegrare i nati del segno c’è però Mercurio, che da mercoledì favorisce i progetti sul lavoro, le attività di riorganizzazione della vita quotidiana e l’armonia.

BILANCIA:

Il transito sfavorevole di Mercurio comporterà qualche problema sul fronte professionale ai nati sotto il segno della Bilancia, ma questa fase di instabilità – soprattutto a inizio settimana – sarà fondamentale per ritrovare l’equilibrio. A inizio settimana potrebbero esserci un po’ di tensioni in amore, ma già da mercoledì 8 andrò molto meglio e i Bilancia ritroveranno l’armonia sentimentale.

SCORPIONE:

Momento favorevole per i sentimenti: sarà una settimana all’insegna della passione per i nati sotto il segno dello Scorpione. I pianeti in posizione favorevole vi renderanno ancora più magnetici del solito. Bene anche il campo professionale: sul lavoro, sarete pieni di energia e riceverete tanti complimenti e riconoscimenti.

SAGITTARIO:

Sul fronte dell’amore, siete alla ricerca di avventura. Con Venere in Pesci, però, forse non è la settimana migliore per i sentimenti. La Luna Crescente da mercoledì vi invita a intraprendere nuovi progetti con un atteggiamento positivo. Favorito il lavoro.

CAPRICORNO:

Ottima settimana per gli amici del Capricorno, tra i più fortunati della settimana secondo l’oroscopo. La parola chiave dei prossimi giorni sarà determinazione: sono favoriti i progetti personali e lavorativi. Bene l’amore: basterà soltanto non trascurare il partner, se c’è, e dedicare il giusto tempo ai propri cari.

ACQUARIO:

Settimana di cambiamenti positivi per i nati sotto il segno dell’Acquario. Marte non sarà più in opposizione e questo permetterà di avviare una nuova fase di stabilità e tranquillità. Dopo un periodo difficile, è il momento di recuperare un po’ di energia. Serenità anche in amore e sul lavoro.

PESCI:

Con Venere nel segno, questa sarà la settimana dell’amore per i Pesci. Emozioni forti e profonde saranno all’ordine del giorno. L’empatia sarà fondamentale per costruire relazioni solide e durature. Sul lavoro, spazio alle intuizioni creative.