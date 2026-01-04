Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 5 al 11 Gennaio 2026

ARIETE:

Per l’Ariete si apre una settimana frizzante e stimolante. Il nuovo anno porta una ventata di entusiasmo che spinge i nativi a intraprendere nuove iniziative. Nei prossimi giorni sarà possibile definire un progetto che era rimasto sospeso. In amore tornano passione e complicità: chi vive una relazione stabile potrà compiere un passo avanti significativo.

TORO:

Il Toro ritrova stabilità interiore dopo le emozioni intense delle feste. I nativi potrebbero sentire il bisogno di rallentare un po’ e riflettere con calma sulle decisioni da prendere. Nel lavoro arriva una maggiore chiarezza, grazie a un cambiamento che apre nuove prospettive. In amore cresce il desiderio di autenticità e armonia.

GEMELLI:

I Gemelli iniziano la settimana con un’energia mentale vivace. Sarà un periodo favorevole per incontri, comunicazioni e scambi di idee. Chi lavora in team potrà dare prova di grande capacità organizzativa. In amore torna la leggerezza: i single avranno occasioni interessanti, mentre le coppie ritrovano dialogo e complicità.

CANCRO:

Il Cancro affronta una settimana emotivamente ricca. Le stelle invitano alla riflessione e alla cura delle relazioni affettive. Nel lavoro occorre rimanere concentrati: un’opportunità potrebbe arrivare quando meno ci si aspetta. In amore c’è spazio per chiarimenti che riportano serenità, soprattutto nelle storie più recenti.

LEONE:

Il Leone vive giornate luminose, caratterizzate da creatività e determinazione. Questo è il momento perfetto per dare il via a un progetto personale o professionale. I nativi sentiranno la necessità di affermarsi e mettersi in gioco. In amore cresce il desiderio di verità e trasparenza, con possibilità di migliorare una relazione.

VERGINE:

La Vergine dovrà affrontare impegni e responsabilità, ma con una lucidità che permette di gestire tutto senza stress. Il lavoro richiede precisione, mentre nelle relazioni si apre uno spazio di confronto costruttivo. In amore arrivano momenti di dolcezza e comprensione reciproca.

BILANCIA:

La Bilancia si prepara a vivere una settimana di equilibrio ritrovato. Dopo un periodo complesso, le stelle riportano leggerezza e chiarezza mentale. Sul lavoro è possibile concludere accordi o rivedere strategie importanti. In amore torna l’armonia, soprattutto per le coppie che desiderano rafforzare il proprio legame.

SCORPIONE:

Lo Scorpione affronterà una settimana intensa e trasformativa. I nativi potrebbero sentire il desiderio di lasciarsi alle spalle situazioni che non funzionano più. Nel lavoro ci sarà spazio per intuizioni brillanti e cambiamenti positivi. In amore la passione torna protagonista e spinge verso scelte più consapevoli.

SAGITTARIO:

Per il Sagittario si apre un periodo dinamico, ricco di spunti e opportunità. Le stelle favoriscono gli spostamenti e l’incontro con persone nuove. Nel lavoro è un momento ideale per proporre idee innovative. In amore torna l’entusiasmo: chi è single potrebbe vivere un colpo di fulmine.

CAPRICORNO:

Il Capricorno inizia l’anno con concretezza e determinazione. Questa settimana favorisce la pianificazione e la definizione di obiettivi ambiziosi. I nativi saranno particolarmente concentrati sul lavoro, dove potrebbero arrivare riconoscimenti importanti. In amore serve apertura, ma la stabilità è a portata di mano.

ACQUARIO:

L’Acquario vivrà una settimana vivace e ricca di ispirazione. Le idee sono molte, e questo periodo favorisce i progetti creativi e le collaborazioni. In amore torna la complicità, con possibilità di rafforzare un legame o avviare una nuova conoscenza interessante.

PESCI:

I Pesci attraversano giornate emotive ma costruttive. È un periodo perfetto per fare chiarezza dentro di sé e comprendere meglio le proprie esigenze. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme o piccoli successi. In amore cresce la profondità dei sentimenti, con momenti di grande intensità emotiva.