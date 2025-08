Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 4 al 10 Agosto

ARIETE:

Questa settimana si annuncia ricca di stimoli e opportunità, soprattutto sul fronte professionale e nelle relazioni sociali. La vostra proverbiale energia sarà al suo massimo, spingendovi a prendere iniziative coraggiose e a non temere le sfide. È un ottimo momento per avviare progetti ambiziosi o per portare a termine compiti che richiedono una decisa spinta. In amore, la passione è palpabile, ma cercate di canalizzare la vostra impulsività per evitare discussioni inutili; le relazioni esistenti potranno beneficiare di un rinnovato slancio e di gesti inaspettati che rafforzeranno il legame. Le finanze godono di una discreta stabilità, ma è consigliabile una maggiore attenzione alle spese superflue dettate dall’emotività del momento. Per mantenere l’equilibrio, dedicatevi con costanza all’attività fisica, che vi aiuterà a scaricare le tensioni accumulate.

TORO:

Troverete in questa settimana un’occasione preziosa per consolidare i rapporti interpersonali e dedicarsi al proprio benessere. Venere, la vostra protettrice, vi invita alla calma, alla riflessione e alla cura delle relazioni affettive, donando un senso di pace. In amore, la stabilità e la concretezza saranno le vostre migliori alleate, favorendo un profondo senso di sicurezza e intimità con il partner; per chi è single, è un buon periodo per cercare una relazione solida e duratura basata sulla fiducia reciproca. Sul lavoro, la vostra tenacia e la vostra affidabilità saranno ampiamente riconosciute dai superiori, portando a un miglioramento delle condizioni o a nuove responsabilità che vi daranno più stabilità. Le finanze richiedono un’attenta gestione, evitate speculazioni rischiose e privilegiate il risparmio a lungo termine. Dedicate tempo al relax e alla rigenerazione, magari immersi nella natura o con attività che vi donano pace.

GEMELLI:

La comunicazione sarà la vera protagonista di questa settimana. Mercurio, il vostro pianeta, potenzia la vostra capacità di esprimervi con chiarezza e creatività, favorendo scambi proficui, nuovi contatti e opportunità di apprendimento. Sarete particolarmente brillanti e persuasivi in ogni interazione sociale, rendendovi eccellenti mediatori. In amore, la vostra spigliatezza vi renderà affascinanti, ma è importante cercare profondità nei dialoghi per consolidare i legami e andare oltre la superficie. Sul fronte professionale, è un periodo eccellente per il networking, per presentare nuove idee e per negoziare accordi importanti. Le finanze si presentano dinamiche, con possibili entrate extra derivanti da attività collaterali o nuove collaborazioni. La vostra mente sarà molto attiva, quindi concedetevi momenti per riposare e ricaricare le energie mentali.r

CANCRO:

Una settimana più introspettiva, con un’attenzione particolare alle emozioni e alla sfera familiare. La Luna, vostra reggente, potrebbe amplificare la vostra sensibilità, portando a momenti di profonda connessione emotiva con i vostri cari. In amore, cercate stabilità e sicurezza nei rapporti; è il momento ideale per rafforzare i legami familiari e per dedicarsi al benessere dell’ambiente domestico, creando un’atmosfera accogliente e confortevole. Sul lavoro, concentratevi sul consolidamento delle vostre posizioni attuali, piuttosto che lanciarvi in avventure troppo rischiose o poco ponderate. La vostra intuizione sarà una guida preziosa nelle decisioni importanti. Le finanze richiedono cautela: evitate spese non necessarie o dettate dall’impulsività e cercate di costruire una riserva per il futuro. Trovate conforto in attività che vi aiutino a ritrovare la serenità interiore, come la meditazione o la lettura.

LEONE:

Brillerete di luce propria in questa settimana. Il Sole, il vostro astro guida, vi dona un carisma inarrestabile, energia e una forte determinazione che vi metteranno al centro dell’attenzione in ogni contesto sociale o professionale. In amore, la passione è alle stelle, e le relazioni esistenti potrebbero rafforzarsi con momenti indimenticabili; per i single, le possibilità di incontri significativi sono molto alte, attirando persone affascinanti e compatibili. Sul lavoro, la vostra leadership sarà riconosciuta e apprezzata, aprendo nuove prospettive di carriera o di avanzamento che non vi aspettavate. Le finanze sono in crescita, ma è fondamentale gestirle con intelligenza per massimizzare i guadagni a lungo termine e non dissiparli in acquisti futili. È un ottimo momento per dedicarsi ai vostri hobby e alle vostre passioni, esprimendo al massimo la vostra creatività innata.

VERGINE:

Affronterete una settimana all’insegna dell’organizzazione e della precisione. Mercurio, il vostro governatore, vi spinge a mettere ordine in ogni aspetto della vostra vita, sia personale che professionale, con un approccio metodico e dettagliato. In amore, cercate la concretezza e la sincerità nei rapporti; la vostra attenzione ai dettagli sarà apprezzata dal partner, che si sentirà compreso e valorizzato. Sul lavoro, la vostra meticolosità sarà premiata, portando a risultati eccellenti e al miglioramento dei processi lavorativi. Potrebbe presentarsi l’occasione per affinare le vostre competenze e acquisirne di nuove. Le finanze richiedono un’attenta gestione: pianificate le vostre spese con cura e considerate il risparmio per il futuro, evitando sprechi. Prendetevi cura della vostra salute, prestando attenzione all’alimentazione e al riposo adeguato.

BILANCIA:

Vivrete una settimana all’insegna dell’armonia e della ricerca dell’equilibrio. Venere, la vostra protettrice, favorisce le relazioni interpersonali, rendendovi particolarmente diplomatici e affascinanti. In amore, i legami si rafforzano e le nuove conoscenze potrebbero sbocciare in qualcosa di importante; è un periodo ideale per le collaborazioni e per risolvere eventuali incomprensioni con grazia ed eleganza. Sul lavoro, la vostra capacità di mediazione sarà un punto di forza, aiutandovi a costruire rapporti solidi e a raggiungere obiettivi comuni. Le finanze sono stabili, ma evitate gli sprechi o gli acquisti superflui dettati unicamente dall’estetica. Dedicatevi a ciò che vi porta serenità e bellezza, come l’arte, la musica o la cura del vostro ambiente.

SCORPIONE:

La settimana si preannuncia intensa e ricca di opportunità di trasformazione personale. Marte e Plutone, i vostri governatori, vi infondono una forza interiore notevole, ma anche una certa impulsività che andrà gestita con saggezza. In amore, passione e intensità potrebbero alternarsi a momenti di gelosia; cercate di mantenere la calma e di comunicare apertamente le vostre esigenze più profonde per evitare conflitti. Sul lavoro, potreste affrontare delle sfide che richiederanno tutta la vostra determinazione, ma che vi porteranno a una crescita significativa e inaspettata. Non abbiate paura di affrontare i cambiamenti necessari. Le finanze richiedono prudenza: evitate decisioni affrettate o investimenti ad alto rischio. È un buon momento per l’introspezione e la guarigione emotiva.

SAGITTARIO:

Una settimana all’insegna dell’ottimismo e dell’avventura. Giove, il vostro pianeta, vi spinge a esplorare nuove opportunità e ad ampliare i vostri orizzonti. Sarete particolarmente aperti e curiosi, pronti a cogliere ogni occasione che si presenterà. In amore, la vostra spontaneità e il vostro entusiasmo vi renderanno affascinanti, ma attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere per non creare false aspettative. Sul lavoro, le nuove idee saranno ben accette e potreste ricevere riconoscimenti inaspettati o proposte interessanti. Le finanze sono in miglioramento, ma non cadete nella trappola delle spese impulsive. Pianificate viaggi o attività che nutrano il vostro spirito di scoperta e conoscenza.

CAPRICORNO:

Affronterete una settimana di consolidamento e responsabilità. Saturno, il vostro governatore, vi invita alla riflessione e alla disciplina, permettendovi di costruire basi solide per il futuro. In amore, cercate la stabilità e la serietà nei rapporti; la lealtà sarà la vostra parola chiave e vi porterà sicurezza e fiducia reciproca. Sul lavoro, la vostra perseveranza sarà premiata, portando a progressi significativi e al raggiungimento di obiettivi a lungo termine. Potreste anche ottenere nuove responsabilità che aumenteranno il vostro potere decisionale. Le finanze richiedono un’attenta gestione: è il momento di rivedere il vostro budget e di pianificare risparmi consistenti per il futuro. Dedicate del tempo alla vostra crescita professionale e alla formazione continua.

ACQUARIO:

La settimana si annuncia stimolante e piena di novità. Urano, il vostro pianeta, vi spinge a rompere gli schemi e a sperimentare nuove vie, liberandovi dalle convenzioni e portando freschezza nella vostra vita. In amore, potreste vivere incontri inaspettati o un’evoluzione sorprendente dei rapporti esistenti; la vostra originalità sarà un punto di forza e vi renderà affascinanti. Sul lavoro, le vostre idee innovative saranno apprezzate, portandovi a nuove opportunità o a progetti entusiasmanti che vi daranno visibilità. Le finanze sono in movimento, ma fate attenzione alle spese impreviste che potrebbero sorgere all’improvviso. È un ottimo momento per dedicarsi al volontariato, alle attività sociali o a cause che vi stanno a cuore, esprimendo il vostro lato altruista

PESCI:

Una settimana all’insegna dell’intuizione e della sensibilità. Nettuno, il vostro governatore, vi rende particolarmente ricettivi alle energie circostanti e vi spinge a connettervi con il vostro mondo interiore. In amore, l’empatia sarà la chiave per relazioni profonde e significative; la vostra natura romantica sarà valorizzata, creando un legame speciale. Sul lavoro, la vostra creatività sarà un valore aggiunto, specialmente in ambiti artistici o assistenziali, ma evitate di farvi sopraffare dalle emozioni e cercate un approccio più pratico. Le finanze richiedono prudenza: non fatevi ingannare da facili guadagni e gestite con saggezza le vostre risorse. Dedicate del tempo alla meditazione, all’arte o alla cura del vostro mondo interiore per mantenere l’equilibrio.