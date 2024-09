Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 30 Settembre al 6 Ottobre 2024.

ARIETE:

I prossimi giorni potrebbero essere scanditi da luci e ombre, soprattutto nella metà della settimana con la Luna in opposizione. Potreste sentirvi suscettibili e irascibili, sfruttate il fine settimana per recuperare le energie.

TORO:

Da inizio settimana, complice la Luna potreste dover fare i conti con discussioni importanti, soprattutto chi sta lavorando da tempo ad un progetto importante. Nel fine settimana sarà necessaria particolare prudenza in amore, la pazienza sarà un valore necessario..

GEMELLI:

Un inizio settimana non proprio promettente sarà presto messo da parte da una tendenza al miglioramento di giorno in giorno. La stanchezza inizia a farsi sentire ma buona parte dei progetti su cui state lavorando potrebbero presto decollare. Il fine settimana è propizio per nuovi incontri e per rafforzare le amicizie.

CANCRO:

La luna dissonante preannuncia giorni particolarmente stimolanti dal punto di vista professionale; attenzione però a non lasciarsi trascinare dall’emotività, soprattutto in amore.

LEONE:

Chiarimenti in vista e proposte che meritano particolare attenzione dal punto di vista delle valutazione. Si prevede una settimana che potrebbe essere all’insegna dell’incertezza; non aiutano Venere e Luna, entrambe in posizione dissonante.

VERGINE:

L’inizio settimana potrebbe essere scandito da nuove opportunità in amore; la vita di coppia troverà una nuova linfa e per chi cerca l’amore basterà guardarsi intorno. Attenzione alle proposte di lavoro che potrebbero aprire nuovi scenari interessanti in vista del fine settimana.

BILANCIA:

Nel cammino di questa nuova settimana non dovreste trovare particolari ostacoli; qualche piccolo nervosismo potrebbe destabilizzare nel merito di decisioni importanti, a niente che non sia superabile. Sul lavoro è forse il momento giusto per agguantare nuove opportunità.

SCORPIONE:

La forza prorompente di questa settimana, con Venere e Luna a supporto, garantiscono una vita sentimentale che torna in auge. Grandi novità in amore scandite da incontri e possibilità inattese; sul lavoro i progressi potrebbero iniziare ad essere più che evidenti.

SAGITTARIO:

Inizia un periodo scandito dalla fatica soprattutto nella prima metà della settimana. Con il passare del tempo la situazione volgerà verso un netto miglioramento portando benefici tanto in amore quanto sul lavoro.

CAPRICORNO:

La Luna è più lucente che mai e nel corso di questa settimana illuminerà le vostre decisioni sul lavoro. Ottimi scorci anche in amore, ma attenzione a non lasciarsi trascinare dalla frenesia.

ACQUARIO:

Tolto il fine settimana, buona parte dei giorni di questa settimana potrebbero rivelarsi stimolanti per i propositi di lavoro. La creatività incentiva le idee e i benefici saranno osservabili anche in amore, ma muovetevi con prudenza.

PESCI:

Inizio settimana all’insegna della tensione; una circostanza che inizierà a sbiadire verso la centralità con ottimi spunti sul piano professionale dove alcune scelte potrebbero finalmente spalancare le porte di ottime possibilità. In amore incontri stimolanti per il fine settimana.