Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 3 marzo al 9 marzo 2025

ARIETE:

Non lasciarsi sopraffare dalla frenesia della vita quotidiana. La settimana inizierà con una forte spinta verso i progetti professionali, ma dovrai cercare di trovare un equilibrio con il tempo da dedicare a te stesso. L’amore sarà al centro dei tuoi pensieri, ma alcune riflessioni ti porteranno a rivedere le tue priorità. I rapporti familiari potrebbero richiedere più attenzione, ma il weekend sarà più sereno.

TORO:

Una settimana di grandi riflessioni. In ambito lavorativo, la costanza ti premia, ma attenzione a non trascurare le esigenze emotive delle persone a te vicine. L’amore potrebbe subire qualche flessione, ma i momenti di solitudine ti aiuteranno a chiarire meglio cosa desideri realmente. Sarà una settimana che richiede pazienza, ma con ottimi risultati sul lungo termine.

GEMELLI:

Approfittate di questo periodo per concentrarsi sui propri obiettivi. La comunicazione sarà al centro della settimana, e sarà il momento giusto per portare avanti discussioni importanti sia sul lavoro che in amore. Le giornate iniziali potrebbero essere un po’ turbolente, ma dalla metà della settimana in poi la situazione migliorerà. In amore, non è il momento di prendere decisioni affrettate.

CANCRO:

Vivrai una settimana all’insegna dell’introspezione. Avrai la possibilità di fare importanti riflessioni sulla tua vita lavorativa e affettiva. Sul lavoro, la stabilità sarà garantita, ma cerca di non fare il passo più lungo della gamba. In amore, ci saranno momenti di grande passione, ma attenzione a non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Sarà una settimana ideale per concentrarti su te stesso.

LEONE:

Si prevede un periodo di rinnovamento. Avrai l’opportunità di fare il punto della situazione sul lavoro e nelle relazioni. Sarà importante essere sinceri con te stesso per capire cosa desideri davvero. Sul piano professionale, potrebbero arrivare nuove sfide, ma il tuo carisma ti aiuterà a superarle. In amore, le cose andranno meglio verso la fine della settimana, quando riuscirai a ristabilire l’armonia.

VERGINE:

Devi rimanere calma e concentrata durante i primi giorni della settimana. Sul lavoro, potresti sentirti sopraffatto da troppe cose da fare, ma riuscirai a trovare una soluzione. In amore, le cose miglioreranno, anche se potrebbero esserci dei malintesi iniziali. Non avere fretta di prendere decisioni affrettate, specialmente in ambito sentimentale. Domenica, sarà il momento perfetto per fare un bilancio delle tue emozioni.

BILANCIA:

Per la Bilancia questa sarà una settimana di cambiamenti positivi. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno, ma dovrai essere pronto a coglierle al volo. In amore, ci sarà una buona intesa con il partner, ma non farti prendere dalla routine. Avrai una settimana favorevole per concentrarti sui tuoi obiettivi, ma cerca di non isolarti troppo dalle persone che ti amano. La fine della settimana promette grandi soddisfazioni.

SCORPIONE:

Una settimana di crescita personale. In ambito professionale, dovrai affrontare alcune sfide, ma nulla che non riuscirai a superare. L’importante sarà rimanere concentrato sugli obiettivi a lungo termine. In amore, la settimana inizierà con qualche difficoltà, ma il weekend porterà serenità. Non trascurare le tue necessità emotive, cerca di dedicare più tempo alla tua crescita personale.

SAGITTARIO:

Vivrai una settimana ricca di stimoli. Le giornate iniziali potrebbero portare alcune incertezze, ma verso la fine della settimana sarai più chiaro riguardo a ciò che vuoi. Sul piano lavorativo, ci saranno opportunità da sfruttare, ma dovrai essere pronto a fare dei sacrifici. In amore, cerca di non essere troppo impulsivo, soprattutto verso il partner. La serenità tornerà nel weekend.

CAPRICORNO:

Una settimana di introspezione e valutazioni. Sarai molto concentrato sul lavoro, ma dovrai trovare il giusto equilibrio con la vita personale. Non fare il passo più lungo della gamba nelle relazioni affettive, e cerca di essere più aperto con chi ti sta vicino. Sarà una settimana adatta per fare piani a lungo termine. La fine della settimana porterà maggiore chiarezza.

ACQUARIO:

Una settimana interessante per l’Acquario, con buone opportunità in ambito professionale. Potresti ricevere una proposta interessante, ma dovrai fare attenzione alle decisioni che prendi, soprattutto nei primi giorni della settimana. In amore, le cose andranno meglio verso il fine settimana, quando riuscirai a ristabilire un buon equilibrio con il partner. Non temere di esprimere i tuoi desideri.

PESCI:

Una settimana di grande riflessione. La tua sensibilità ti porterà a rivedere alcune scelte passate, ma sarai più determinato a perseguire i tuoi obiettivi. Sul lavoro, ci saranno momenti di confusione, ma riuscirai a trovare una via d’uscita. In amore, le cose miglioreranno man mano che la settimana avanza. Non temere di aprirti con il partner e di cercare il dialogo.