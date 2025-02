Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 3 al 9 Febbraio 2025

ARIETE:

Una settimana che si preannuncia armoniosa soprattutto sul fronte sentimentale. Eppure i nati sotto questo segno tenderanno a dare priorità al lavoro, dove sembra esserci una certa efficienza. Le possibilità di portare termine un progetto sono molto buone, quindi l’opportunità di dimostrare a chi di dovere di che pasta si è fatti.

TORO:

Una settimana caratterizzata dalla dolcezza e dalla leggerezza. La seduzione è all’ordine del giorno, con avventure e flirt che si riveleranno piacevoli. Non ci sono nubi all’orizzonte, dunque è un oroscopo positivo sia perché chi è in single sia per chi è impegnato. Sul fronte lavorativo è bene ponderare ogni decisione.

GEMELLI:

Si preannuncia una settimana di grandi emozioni. La passione contamina soprattutto chi è single, con avventure indimenticabili dietro l’angolo. Chi vive una relazione stabile non se la passa male, ma occorrerà rafforzare il rapporto col partner. Lavoro: bisognare essere pronti a tutti per raggiungere i propri obiettivi.

CANCRO:

Periodo altalenante, qualche scontro finanziario per chi è in coppia. Questioni così importanti, ad ogni modo, vanno prese di petto e affrontate senza esitare. L’amore sorride a chi è single, ma nel campo degli affari non sembra esserci spazio per i sentimentalismi

LEONE:

Pronti a vivere una settimana in cui lo scopo principale sarà tenere sotto controllo se stessi. Occorre fare attenzione sul lavoro, mostrarsi timorosi potrebbe essere controproducente in tempi di per sé abbastanza difficili. Attenzione alla concorrenza, che sa essere feroce e spietata.

VERGINE:

Si preannuncia settimana di vita di coppia felice e appagata. Col partner l’intesa è ottima, mentre chi è single dovrà fare i conti con le controindicazioni dell’amore: c’è infatti il rischio concreto di perdere la testa. Nel lavoro l’efficienza è importante, purché non metta in bilico la salute. Un consiglio è di staccare e rilassarsi sia mentalmente che fisicamente.

BILANCIA:

Si preannuncia favorevole, soprattutto per chi è single e per chi cerca nuove conoscenze. La vita di coppia procede altrettanto bene, anche se il rischio di pretendere troppo da parte della persona che si ama è concreto. Il consiglio è di non chiedere ciò che il partner non può darvi.

SCORPIONE:

La settimana sorride sul fronte amoroso. Chi è in coppia rafforzerà il rapporto e la complicità col partner. Curare il proprio aspetto è importante, così come smuovere la propria timidezza. Sul fronte lavorativo qualcosa comincia a muoversi, grazie anche alla preoccupazione per il futuro che spinge i nati sotto questo ad agire. Le soddisfazioni arriveranno, se si ragionerà a lungo termine.

SAGITTARIO:

Durante la settimana c’è la possibilità concreta di trascorrere del tempo con la persona che si ama. Dunque, meglio non privarsene. Viaggiare e lasciare le preoccupazioni a casa può essere un’ottima mossa per mettere al tappeto la routine quotidiana. Sì alle mete esotiche.

CAPRICORNO:

Non sembra abbiate molto tempo per la propria vita sentimentale. L’oroscopo settimanale porta ad alcune riflessioni interiori, che necessitano di tempo e spazio. Per chi è single, le emozioni non tarderanno arrivare. In generale l’ispirazione e l’istinto daranno frutti interessanti.

ACQUARIO:

L’oroscopo settimanale sembra suggerire nuovi orizzonti sul fronte sentimentale e amoroso: ritrovarsi sempre e solo in bagno non è il massimo. Il suggerimento è di non dimenticare la seduzione per vivere dei momenti appaganti sotto le lenzuola. Sul lavoro ogni richiesta va ponderata con attenzione.

PESCI:

Chi è single capirà che l’amore può comunque giocare un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni. Chi ha obiettivi e ambiziosi non teme di metterli al primo posto nella scala della priorità. Si profilano giorni di duro lavoro, chi ha bisogno di supporto finanziario non esiti a fare richieste.