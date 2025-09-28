Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete si apre una fase dinamica, con tanta voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potrebbero arrivare sfide stimolanti e qualche riconoscimento importante. In amore si respira un’aria di rinnovamento: i single avranno occasioni d’incontro, mentre chi è in coppia deve coltivare il dialogo per evitare malintesi.

TORO:

Il Toro vive giornate dedicate alla concretezza. È il momento giusto per sistemare questioni economiche o dare forma a progetti a lungo termine. Nei rapporti di coppia c’è più stabilità, ma bisogna evitare di cadere in abitudini troppo rigide. Una passeggiata o un’attività rilassante può aiutare a ritrovare energia

GEMELLI:

Settimana vivace per i Gemelli, che sentono il bisogno di socializzare e condividere idee. Le stelle favoriscono la comunicazione, soprattutto in ambito professionale, dove possono nascere nuove collaborazioni. Nei sentimenti prevale la leggerezza: chi è solo potrebbe vivere flirt interessanti, mentre le coppie sono chiamate a ritrovare complicità.

CANCRO:

Per il Cancro questo periodo porta un invito a rallentare. L’aspetto emotivo diventa centrale e può emergere il bisogno di maggiore comprensione nelle relazioni. Sul lavoro, alcune situazioni richiedono pazienza: meglio non forzare i tempi. È una settimana utile per prendersi cura del corpo e dello spirito.

LEONE:

Il Leone affronta giornate di intensa energia. Le stelle sostengono la determinazione, soprattutto nelle sfide professionali. Nei sentimenti torna la passione, con momenti speciali per le coppie e nuove possibilità per i single. Attenzione, però, a non lasciarsi trascinare dall’orgoglio: la diplomazia sarà la chiave del successo.

VERGINE:

La Vergine si concentra sull’organizzazione. È il momento giusto per mettere ordine tra progetti e obiettivi, sia personali che lavorativi. Nei rapporti affettivi potrebbero emergere piccole incertezze: meglio non cercare la perfezione a tutti i costi e lasciare spazio alla spontaneità. Una buona notizia potrebbe arrivare sul fronte economico.

BILANCIA:

Per la Bilancia questa settimana è ricca di possibilità. La creatività trova spazio e può portare soluzioni innovative. Nei rapporti affettivi c’è un desiderio di equilibrio: ottime occasioni per chi vuole iniziare una storia, mentre le coppie ritrovano armonia. Bene anche le finanze, con prospettive interessanti.

SCORPIONE:

Lo Scorpione affronta giorni intensi. Le stelle spingono a prendere decisioni importanti, soprattutto nei rapporti interpersonali. In amore si avverte il bisogno di autenticità: chi non è sincero potrebbe essere allontanato. Sul lavoro si presentano nuove sfide che richiedono concentrazione, ma i risultati saranno soddisfacenti.

SAGITTARIO:

Il Sagittario si apre a nuove esperienze. Viaggi, incontri o progetti originali portano entusiasmo. Nei sentimenti c’è voglia di leggerezza, ma anche di condivisione sincera. Il lavoro beneficia di idee brillanti, che possono aprire strade inaspettate. Attenzione solo a non disperdere energie in troppi fronti.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno la settimana offre solidità e progressi concreti. In campo professionale arriva il riconoscimento di impegni passati. In amore c’è voglia di stabilità: chi è in coppia può pensare a passi importanti, mentre i single si mostrano più selettivi. Un progetto familiare prende forma.

ACQUARIO:

L’Acquario vive giornate dedicate al cambiamento. Nuove idee portano entusiasmo e possono trasformarsi in opportunità professionali. Nei rapporti affettivi emerge il desiderio di maggiore libertà, ma con la giusta comunicazione si eviteranno tensioni. È un buon momento per sperimentare e uscire dalla routine.

PESCI:

I Pesci affrontano la settimana con sensibilità accentuata. L’intuito guida le scelte e aiuta a trovare soluzioni creative. In amore si vivono emozioni profonde, con possibilità di incontri significativi per i single. Sul lavoro è importante organizzarsi per non disperdere energie, ma i risultati arriveranno presto.