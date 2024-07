Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 29 Luglio al 4 Agosto 2024

ARIETE

Vivrete un momento di grande energia. I nati sotto questo segno beneficeranno di una nuova forza, una spinta che permetterà di affrontare le situazioni più complesse e sfidanti. In amore arrivano momenti di grande complicità per chi è in coppia.

TORO

L’attenzione è rivolta alle finanze. Mercurio sorride e aiuta a trovare nuove soluzioni, mentre sul fronte amoroso il consigli del celebre astrologo è di esprimere i propri sentimenti senza timori. Questo è un buon momento.



GEMELLI

Si apprestano ad affrontare una nuova settimana ricca di riflessioni. Sul fronte lavorativo può essere il momento giusto per fare chiarezza su ciò che si vuole davvero. Idem in amore, occorre chiarire i malintesi col partner e rafforzare il legame.

CANCRO

Stabilità in arrivo. Giove sorride e promuove la crescita personale. Dal punto di vista sentimentale l’armonia sembra regnare in ogni rapporto. Con il partner può essere il momento di organizzare un viaggio romantico.



LEONE

Vi apprestate a vivere una settimana di grande energia, soprattutto dal punto di vista lavorative. Le opportunità di crescita ci sono tutte. Amore: sia per i single sia per la coppia previsti momenti di complicità.

VERGINE

Le previsioni sono più che positive: i nati sotto questo segno hanno precisione e capacità di superare ogni ostacolo. Sul fronte sentimentale è arrivato il momento di dedicarsi alle persone care e al proprio partner.

BILANCIA

E’ attesa da una settimana che non vivrà grandi scossoni. I nati sotto questo segno ritroveranno la creatività, con nuove idee ben accolte dai collaboratori o dai colleghi. Per quanto riguarda l’amore non serve avere paura o peggio temere le proprie emozioni. Il consiglio lasciarsi andare.

SCORPIONE

Vivrà una settimana di riflessione e introspezione. Ci sono vecchie ferite con cui fare i conti, ma anche pesi inutili di cui liberarsi. Per quanto concerne l’amore e la passione sembra sia arrivato il momento di godere della tanto desiderata intimità col proprio partner.

SAGITTARIO

Vivrà giorni particolarmente dinamici e avventurosi. Il lavoro sembra sorridere, purché non si abbia paura di osare. Nel campo amoroso, la spontaneità potrebbe giocare a proprio favore per rendere tutto più gratificante.

CAPRICORNO

Settimana di pianificazione. Ci sono delle scelte importanti da prendere, soprattutto in ambito di carriera. Assieme al partner è bene pianificare esperienze da fare insieme, anche per consolidare la relazione.

ACQUARIO

Guardare oltre l’ordinarietà delle cose. Sul mondo del lavoro non mancheranno le occasioni per dimostrare il proprio valore, mentre in amore l’originalità e la freschezza possono premiare.

PESCI

Grandi emozioni in arrivo, segno sempre più empatico e che non teme di mostrare il proprio lato più fragile e vulnerabile. Chi apprezza questo segno zodiacale non infierirà, anzi apprezzerà tutte le sue debolezze.