Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 29 Dicembre 2025 al 4 Gennaio 2026

ARIETE:

Per l’Ariete questa settimana rappresenta un vero e proprio trampolino verso nuove iniziative. I nativi sentiranno una forte spinta al cambiamento, desiderosi di iniziare l’anno con obiettivi chiari. Nel lavoro potrebbe arrivare un progetto interessante o un’idea che merita di essere sviluppata. In amore cresce la voglia di concretezza, con un recupero di dialogo nelle coppie e opportunità intriganti per i single.

TORO:

Il Toro vivrà giornate tranquille ma profonde. È il momento ideale per ritrovare equilibrio interiore e riflettere su ciò che si desidera portare nel nuovo anno. Le questioni economiche richiedono attenzione, ma le stelle favoriscono scelte ponderate. In amore ritorna una sensazione di stabilità e protezione, con momenti dolci che rafforzano i legami.

GEMELLI:

I Gemelli iniziano l’anno con brillantezza mentale e una forte voglia di comunicare. La settimana è favorevole per rinnovare contatti, sistemare questioni lasciate in sospeso e gettare le basi di un progetto futuro. In amore torna la complicità, e i single potrebbero fare un incontro interessante grazie a una conversazione imprevista.

CANCRO:

Il Cancro vivrà una settimana emotiva ma illuminante. Questo periodo permette di lasciarsi alle spalle vecchie situazioni e di aprire il cuore a nuove possibilità. Nel lavoro occorre prudenza, ma una soddisfazione può arrivare prima di quanto si pensi. In amore il clima è più armonioso, con possibilità di riavvicinamento per chi aveva vissuto tensioni.

LEONE:

Il Leone si prepara a un inizio d’anno energico e creativo. I progetti personali tornano protagonisti e la voglia di affermarsi è forte. Nel lavoro possono arrivare conferme significative. Sul piano sentimentale aumenta il desiderio di sincerità e trasparenza: molti nativi potrebbero prendere decisioni importanti per la relazione.

VERGINE:

La Vergine vive una settimana intensa ma produttiva. Ci saranno molte cose da organizzare, ma la capacità di gestione del segno permetterà di affrontare tutto con ordine. Le stelle favoriscono i chiarimenti sul lavoro e nelle relazioni familiari. In amore c’è la possibilità di ritrovare serenità grazie a un dialogo sincero.

BILANCIA:

Per la Bilancia si apre un periodo di recupero e rinnovata leggerezza. È una settimana ideale per chiudere questioni irrisolte e inaugurare un nuovo capitolo personale. Nel lavoro possono arrivare idee innovative, mentre in amore torna una dolce armonia che permette di guardare al futuro con più fiducia.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vivrà giorni intensi, ricchi di intuizioni e trasformazioni interiori. Questo periodo invita a liberarsi di ciò che non serve più e a preparare nuove basi per l’anno in arrivo. Nel lavoro ci saranno novità interessanti, mentre sul piano affettivo aumenta la passione.

SAGITTARIO:

Il Sagittario affronta una settimana dinamica e ricca di stimoli. Viaggi, incontri e nuove esperienze potrebbero rendere gli ultimi giorni dell’anno particolarmente vivaci. Nel lavoro arrivano segnali positivi, mentre in amore chi è single potrebbe vivere un’attrazione fulminea.

CAPRICORNO:

Il Capricorno si prepara a un inizio di anno centrato sulla concretezza. Questa settimana favorisce la definizione di nuovi obiettivi professionali e personali. Nel lavoro potrebbero emergere opportunità importanti. In amore serve un po’ di apertura emotiva, ma la stabilità è garantita.

ACQUARIO:

L’Acquario vivrà una settimana ispirata, con molte nuove idee che possono aprire strade interessanti per l’anno nuovo. Le stelle favoriscono i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore torna la complicità, con momenti piacevoli per chi desidera rafforzare un legame.

PESCI:

I Pesci attraversano giornate intense ma ricche di significato. È il momento ideale per ascoltare le proprie emozioni e decidere cosa portare nel futuro. Nel lavoro arriveranno piccoli progressi, mentre in amore cresce la profondità dei sentimenti.