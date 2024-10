Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2024.

ARIETE:

La settimana inizia con energia per l’Ariete. È il momento di prendere decisioni importanti, specialmente nel lavoro, dove nuove opportunità sembrano all’orizzonte. In amore, cerca di comunicare con chiarezza per evitare malintesi.

TORO:

Il Toro vivrà giorni intensi dal punto di vista emotivo. Le relazioni sentimentali saranno al centro dell’attenzione, con momenti di confronto costruttivo. Sul lavoro, evita scelte affrettate e prendi tempo per riflettere.

GEMELLI:

Per i Gemelli, questa settimana è all’insegna dell’introspezione. In amore, cerca di esprimere ciò che provi realmente; non aver paura di mostrarti vulnerabile. Professionalmente, è il momento ideale per coltivare nuove idee.

CANCRO:

Una settimana di bilanci per il Cancro, che si troverà a fare delle scelte importanti in ambito personale. Le stelle consigliano di agire con prudenza, specialmente nelle questioni finanziarie. In amore, sii aperto ai cambiamenti.

LEONE:

Il Leone si sentirà al massimo della forma, grazie a una forte energia interiore. Sul lavoro, la tua determinazione porterà risultati; in amore, è il momento di fare un passo avanti se desideri una relazione stabile.

VERGINE:

Per la Vergine, si prospetta una settimana di riflessione. Il lavoro richiederà un’attenzione particolare, ma riuscirai a trovare soluzioni innovative. In amore, è importante chiarire alcuni aspetti della relazione per evitare incomprensioni.

BILANCIA:

La Bilancia troverà equilibrio tra vita professionale e personale. Sarà una settimana produttiva sul lavoro, con l’opportunità di crescere. In amore, lascia spazio alla spontaneità e vivi il presente senza troppe preoccupazioni.

SCORPIONE:

Settimana dinamica per lo Scorpione, con possibili svolte in ambito lavorativo. Le emozioni saranno intense e dovrai trovare un modo per bilanciarle. In amore, lascia spazio alla comprensione reciproca.

SAGITTARIO:

Per il Sagittario, la settimana è all’insegna della curiosità. In ambito professionale, nuove idee potrebbero portare cambiamenti significativi. In amore, preparati a una comunicazione più profonda con il partner.

CAPRICORNO:

Il Capricorno affronterà una settimana di sfide ma anche di soddisfazioni. Sul lavoro, non temere di osare; in amore, fai attenzione alle necessità del partner e cerca di dialogare.

ACQUARIO:

L’Acquario si concentrerà su nuove opportunità personali. La settimana è perfetta per avviare progetti in ambito professionale. In amore, mostra più attenzione ai dettagli per rafforzare il legame con il partner.

PESCI:

Settimana di relax e introspezione per i Pesci. In amore, prendi tempo per riflettere su ciò che desideri veramente; sul lavoro, l’intuizione sarà il tuo miglior alleato.