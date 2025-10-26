Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 27 Ottobre al 2 Novembre 2025

ARIETE:

Per gli Ariete la settimana si apre con un’ondata di vitalità. In amore ci sono buone prospettive per chi desidera fare nuove conoscenze o ravvivare una relazione già avviata. A livello professionale si presentano sfide che richiedono fermezza, ma la grinta non manca. Importante non lasciarsi trasportare da scatti d’impazienza.

TORO:

I Toro vivono giornate di maggiore stabilità emotiva. La vita sentimentale si rafforza, con la possibilità di recuperare un legame che ha vissuto momenti difficili. Nel lavoro la costanza viene premiata, ma occorre rimanere prudenti nelle decisioni economiche. Il benessere cresce se ci si concede pause rigeneranti.

GEMELLI:

I Gemelli attraversano una fase dinamica e stimolante. In amore aumenta la voglia di scoprire nuove emozioni e di aprirsi a esperienze diverse. Sul lavoro, idee innovative possono portare successi se concretizzate con metodo. Attenzione però a non disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

CANCRO:

Per il Cancro si annuncia una settimana favorevole alla riscoperta dei rapporti personali. Le stelle incoraggiano il dialogo, utile per chiarire vecchie tensioni. In campo professionale arrivano segnali incoraggianti, con possibilità di consolidare una posizione. Importante non lasciarsi sopraffare da timori immotivati.

LEONE:

Il Leone ritrova sicurezza e determinazione. In amore il fuoco della passione torna a bruciare, mentre le relazioni di coppia diventano più complici. A livello lavorativo ci sono opportunità di crescita, ma bisogna fare attenzione a non peccare di orgoglio. Le giornate sono ideali per avviare nuovi progetti.

VERGINE:

La Vergine vive giornate di riorganizzazione e di maggiore lucidità. Amore e affetti acquistano un ruolo più centrale, con possibilità di chiarire e rafforzare i rapporti. Sul lavoro arrivano soddisfazioni graduali, frutto della costanza e dell’impegno. Il consiglio è di non trascurare il riposo.

BILANCIA:

La Bilancia affronta una settimana di equilibrio ritrovato. I rapporti personali sono più armoniosi e l’amore porta serenità. In campo professionale si aprono spiragli per nuove collaborazioni o idee interessanti da sviluppare. Ottimo momento per prendere decisioni che richiedono lucidità.

SCORPIONE:

Lo Scorpione si trova al centro di una fase intensa e carica di emozioni. In amore c’è voglia di verità e di maggiore profondità nei rapporti. Sul lavoro arrivano sfide importanti che mettono alla prova, ma la determinazione consente di ottenere risultati. Energia in crescita.

SAGITTARIO:

Il Sagittario vive giorni di entusiasmo e apertura. Chi è single può incontrare persone stimolanti, mentre le coppie ritrovano complicità grazie a nuove esperienze condivise. Nel lavoro ci sono occasioni da cogliere al volo, specialmente per chi desidera dare una svolta al proprio percorso.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno si prospetta una settimana positiva sotto il profilo pratico. Amore e famiglia assumono un ruolo di primo piano, con momenti di condivisione che rafforzano i legami. Sul lavoro arrivano riconoscimenti meritati, grazie all’impegno costante. Anche le finanze mostrano segnali di stabilità.

ACQUARIO:

L’Acquario si distingue per originalità e spirito libero. Nei rapporti personali c’è voglia di autenticità e trasparenza. In ambito professionale un’idea innovativa potrebbe finalmente concretizzarsi. Le stelle consigliano di restare coerenti con i propri valori e non lasciarsi influenzare da pressioni esterne.

PESCI:

I Pesci attraversano giorni emozionanti e intensi. Le relazioni diventano più profonde e si rafforzano grazie al dialogo sincero. Nel lavoro si aprono nuove opportunità, ma serve concentrazione per non perdere di vista gli obiettivi. Il benessere migliora dedicando tempo alla creatività.