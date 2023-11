Ecco oroscopo di Fox della settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre 2023:

Ariete

Transito speciale di Venere in amore il recupero è massimo. Fate chiarezza nel vostro cuore e lasciatevi andare. Sul lavoro non siete molto soddisfatti, ma forse siete voi ad essere troppo pessimisti. Buone notizie in arrivo, soprattutto tra giovedì e venerdì.

Toro

In amore tutto procede molto lentamente: di certo non siete tipi che vi accontentate facilmente, piuttosto preferite stare soli. Sul lavoro, il periodo promette bene e ci sarà una bella notizia presto. Fatevi trovare pronti e sappiate che sarete molto impegnati.

Gemelli

Siete distratti e indaffarati. Le relazioni non sono il massimo. Insomma, sarete intolleranti come non vi capitava da tempo. Attenti venerdì perché Sole e Luna saranno contrari. Meglio essere prudenti. Sul lavoro vorreste dire tutto quello che vi passa per la testa, ma forse non è il periodo adatto.

Cancro

Le stelle vi proteggono in amore ma non dovete affezionarvi a persone già impegnate, soprattutto se sono del Capricorno o dell’Ariete. Sul lavoro il cielo è più sereno, ma attenzione nella giornata di lunedì, per iniziare al meglio la settimana.

Leone

In amore il momento è interessante e tra mercoledì e venerdì il cielo vi sorride. Dopo un periodo turbolento, ora potete lasciarvi andare e dimenticare il passato. Sul lavoro, se qualcosa non vi interessa è meglio andare avanti. Il momento è adatto per chi deve chiarirsi.

Vergine

In amore molte coppie stanno vivendo la classica pausa di riflessione. Insomma, non ci sono parecchie novità. Siete ancora innamorati. Prima di dicembre cercate di mantenere la calma e di non fare scelte azzardate, non è il momento adatto. Anche sul lavoro è il momento di prendere una pausa per fare chiarezza.

Bilancia

In amore tutto procede a gonfie vele, vorreste dimenticare il passato e andare dritti per la vostra strada. L’energia c’è, la Luna è nel segno e questo vi renderà particolarmente affascinanti. Favoriti anche i nuovi incontri con Venere. Sul lavoro, presto arriverà una chiamata importante. Insomma, tutto può accadere e cambiare.

Scorpione

In amore dovete recuperare fiducia verso voi stessi e chi vi circonda. Vi sentite irascibili e agitati. Se c’è qualcuno che vi piace, fatevi avanti e non pensate troppo alle conseguenze. Sul lavoro, martedì potrete presentare un bel progetto: portate avanti le vostre idee e fatevi sentire.

Sagittario

Con Venere nel segno l’amore andrà a gonfie vele. Lasciatevi andare e vivete belle emozioni. Potete fare nuovi e positivi incontri: è un peccato isolarsi proprio ora. Sul lavoro, tutto procede bene e le idee non vi mancano. Insomma, non potete chiedere di meglio in questo periodo!

Capricorno

Con Venere dalla vostra parte l’amore ritroverà nuova linfa. Una conoscenza dal 10 dicembre potrebbe diventare importante. Alcuni di voi non cercano una storia ma solo un’avventura di una notte. Che male c’è? Sul lavoro state spingendo sull’acceleratore e dalla prossima primavera potrete togliervi belle soddisfazioni.

Acquario

In amore andate oltre, dimenticate il passato e chi vi ha fatto soffrire. Venere presto sarà dalla vostra parte e anche un’amicizia potrà diventare importante. Bene la complicità con i nati sotto il segno del Sagittario o Capricorno. Sul lavoro, le nuove iniziative non mancano: il cielo è buono, ma siete stanchi e avete bisogno di ricaricare le pile.

Pesci

In amore ci sono tanti dubbi, abbiate pazienza. Cercate di evitare o placare le polemiche. Meglio rimandare le discussioni a dicembre, ora vivete con maggiore leggerezza e spensieratezza. Sul lavoro, siete un po’ confusi, non sapete bene come muovervi. Presto sarete convinti e riuscirete a fare bene.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)