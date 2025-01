Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

ARIETE:

Sarà un’ottima settimana per gli amici dell’Ariete. Molte nuove responsabilità e possibili nuovi incarichi sul lavoro comporteranno tanta fatica ma anche importanti soddisfazioni. Meno brillante il piano sentimentale, a causa dei tanti impegni professionali, ma nessun timore: con il dialogo, il weekend si preannuncia sereno e carico di passione. Il 4 febbraio, il passaggio di Venere nel vostro segno vi renderà più affascinanti che mai.

TORO:

Una settimana carica di cambiamenti per il segno del Toro, sia sul fronte del lavoro che su quello sentimentale. Possibili incontri e opportunità fondamentali. Questo è il momento ideale per avviare nuove iniziative, come una professione diversa, e per stringere nuovi rapporti. Potrebbe essere una settimana faticosa, ma comunque piena di soddisfazione e potenzialmente positiva.

GEMELLI:

Settimana densa di appuntamenti e molto intensa per i nati sotto il segno dei Gemelli! I rappresentanti del segno avranno l’opportunità di mostrare le proprie abilità e le proprie doti – soprattutto comunicative – e di ottenere importanti riconoscimenti. La fatica, però, si farà sentire. La Luna Nuova del 29 gennaio vi inviterà a pensare ai vostri obiettivi a lungo termine e a lanciarvi in nuove imprese.

CANCRO:

Settimana intensa sotto il profilo emotivo, tra alti e bassi. Sarà una settimana di riflessioni su questioni del passato e sui nuovi progetti. Le Stelle suggeriscono che è un buon momento per chiarire malintesi e risolvere vecchie questioni nate in famiglia. Dedicatevi alla riorganizzazione delle vostre attività e non trascurate l’importanza del relax per ritrovare il vostro equilibrio interiore. Venere in Pesci vi rende romantici, Marte vi dona un pizzico di passione in più.

LEONE:

Potrebbe essere una settimana interessante sotto il profilo professionale e finanziario. Attenzione alle possibili truffe, però. In amore, Venere in Pesci vi spinge a riflessioni più profonde, soprattutto nell’ambito della coppia. Il momento fortunato della settimana, soprattutto in ambito personale e professionale, sarà il weekend.

VERGINE:

Siete carichi di impegni e questa settimana non sarà meno intensa di quelle appena trascorse. Cercate di rilassarvi un po’. Coglierete i frutti di tutta questa fatica: la vostra attenzione ai dettagli e il vostro impegno, infatti, non passeranno inosservati. Le abitudini salutari si riveleranno fondamentali per mantenere alti i livelli di energia. Sul fronte dell’amore, cercate maggiore empatia e leggerezza nel rapporto con gli altri. Presto potrebbero arrivare delle novità importanti per i single

BILANCIA:

Settimana produttiva e senza grossi scossoni per i nati sotto il segno della Bilancia. Sarete molto determinati nel raggiungere i vostri obiettivi. Le Stelle vi invitano a esplorare nuovi interessi e a coltivare i vostri hobby. Venere in Ariete dal 4 febbraio accenderà la vostra passione sul fronte sentimentale. Per adesso, accontentatevi di una forte dose di armonia nelle relazioni con gli altri.

SCORPIONE:

Per gli Scorpione è arrivato il momento di attuare dei profondi cambiamenti. Sarà una settimana di riflessione e nuovi progetti. Attenzione rivolta soprattutto all’ambito domestico e alle amicizie: cercate di trovare un equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e quello dedicato a voi stessi e ai vostri cari.

SAGITTARIO:

L’inizio della settimana sarà contraddistinto da una forte ondata di energia. Il weekend, però, potrebbe presentare qualche momento difficile soprattutto sul fronte relazionale. La Luna Nuova di mercoledì vi invita a intraprendere nuovi e innovativi progetti: i viaggi sono particolarmente favoriti.

CAPRICORNO:

Sarete molto stanchi e affaticati. Nel fine settimana, dovreste dedicare più tempo alla vostra famiglia ed evitare impegni troppo pesanti da gestire. Con la Luna Nuova del 29 gennaio cercherete soluzioni più armoniose per garantirvi maggiore stabilità economica ed emotiva. Rivaluterete molto anche il rapporto con il denaro e il vostro impiego delle risorse a disposizione.

ACQUARIO:

Una settimana di idee innovative e creative per gli amici dell’Acquario. Il vostro percorso professionale si arricchisce di interessanti opportunità. In amore, sarete molto dolci e romantici ma anche pieni di fascino. Attenzione solo a possibili imprevisti in famiglia.

PESCI:

Siete stanchi. Adesso è proprio arrivato il momento di iniziare una nuova dieta, uno sport o un’abitudine salutare. Siete distratti e dovrete affrontare qualche ostacolo, soprattutto nel weekend. La Luna Nuova vi invita a lasciare andare cose e persone di cui non avete più bisogno e a concentrarvi sull’essenziale. Sarete molto sensibili e riflessivi. Non temete: la vostra situazione migliorerà presto.