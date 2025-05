Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 26 maggio al 1 Giugno 2025

ARIETE:

La settimana dell’Ariete sarà positiva per il lavoro e la carriera. Le stelle vi spingono a dare il massimo, e potrebbero arrivare riconoscimenti o nuove opportunità. Tuttavia, dovrete anche affrontare piccole sfide sul piano personale. In amore, ci saranno momenti di passione, ma anche qualche incomprensione. È il momento giusto per chiarire e comunicare meglio con il partner.

TORO:

Per il Toro, la settimana sarà interessante sul piano professionale. Potrebbero esserci nuovi incarichi o opportunità che richiederanno impegno e dedizione. Tuttavia, le stelle consigliano di non sovraccaricarsi di lavoro. In amore, l’atmosfera sarà calma, ma dovrete fare attenzione a non trascurare i vostri affetti per via degli impegni.

GEMELLI:

La settimana per i Gemelli sarà ricca di energia e entusiasmo. Le stelle favoriscono la creatività e le nuove iniziative, in particolare sul lavoro. Se avete dei progetti in mente, questa è la settimana giusta per iniziare. In amore, la passione non mancherà, ma dovrete stare attenti a non essere troppo impulsivi. La comunicazione sarà la chiave per mantenere l’armonia nelle relazioni.

CANCRO:

La settimana del Cancro sarà un po’ più introspettiva. Sul lavoro, ci potrebbero essere dei cambiamenti da affrontare, ma sarete pronti ad adattarvi. In amore, la settimana sarà favorevole per i momenti di intimità, ma dovrete fare attenzione a non accumulare troppi pensieri negativi. Cercate di mantenere un atteggiamento positivo e di non farvi sopraffare dalle difficoltà.

LEONE:

La settimana del Leone sarà dinamica e stimolante. Sul lavoro, le opportunità non mancheranno, e potreste ricevere una proposta interessante. Tuttavia, dovrete fare attenzione a non essere troppo egocentrici. In amore, sarà il momento giusto per mettere in chiaro alcune situazioni con il partner, evitando malintesi.

VERGINE:

Per la Vergine, la settimana porterà nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. Potreste essere chiamati a ricoprire nuovi ruoli o ad affrontare sfide più complesse, ma la vostra organizzazione vi aiuterà a superarle. In amore, la settimana sarà buona per rafforzare i legami esistenti. Sarà anche il momento ideale per fare chiarezza su alcune questioni sentimentali.

BILANCIA:

La settimana della Bilancia sarà favorevole per i cambiamenti. Sul lavoro, ci saranno novità che potrebbero rivoluzionare la vostra routine, ma non temete, tutto si risolverà positivamente. In amore, l’atmosfera sarà serena, ma ci sarà bisogno di un po’ di pazienza per superare alcune divergenze con il partner.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vivrà una settimana caratterizzata dalla determinazione. Sul lavoro, le cose si sistemeranno, soprattutto se avete progetti in corso. Tuttavia, dovrete evitare di essere troppo rigidi nelle vostre decisioni. In amore, sarà un buon momento per risolvere eventuali incomprensioni con il partner e rafforzare il legame

SAGITTARIO:

La settimana del Sagittario sarà caratterizzata da nuove opportunità e cambiamenti. Sul lavoro, le cose si muoveranno velocemente, e potreste trovarvi a dover prendere decisioni importanti. In amore, la passione sarà alta, ma non dovrete essere troppo impulsivi. Il consiglio è di non prendere decisioni affrettate e di agire con cautela.

CAPRICORNO:

La settimana del Capricorno sarà favorevole per fare dei progressi, sia sul lavoro che nelle relazioni personali. Potrebbero esserci delle opportunità di avanzamento professionale, ma dovrete essere pazienti. In amore, le cose si calmeranno, e potrete finalmente trovare l’equilibrio che cercavate.

ACQUARIO:

Per l’Acquario, la settimana sarà intensa, con una forte spinta verso la realizzazione dei propri obiettivi. Sul lavoro, ci saranno delle opportunità da cogliere al volo, ma dovrete essere pronti ad affrontare le difficoltà. In amore, la settimana sarà positiva per chi è alla ricerca di un maggiore equilibrio nella relazione.

PESCI:

La settimana dei Pesci sarà riflessiva. Sul lavoro, dovrete fare attenzione a non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine. Ci potrebbero essere delle difficoltà, ma nulla che non possiate superare. In amore, la settimana sarà ideale per confrontarsi con il partner e risolvere eventuali incomprensioni.