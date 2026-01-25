Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 26 Gennaio al 1 Febbraio 2026

ARIETE:

La settimana si apre con una buona energia, soprattutto sul lavoro. Sei determinato e pronto a rimetterti in gioco dopo un periodo di riflessione. Tuttavia, le stelle consigliano di evitare decisioni affrettate, specialmente nelle collaborazioni. In amore, potresti sentire il bisogno di maggiore chiarezza: il dialogo diretto aiuta a evitare malintesi.

TORO:

Periodo di consolidamento. Le stelle favoriscono la stabilità e la concretezza, qualità che ti permettono di affrontare con calma questioni pratiche e finanziarie. Sul lavoro è meglio procedere passo dopo passo, senza forzare i tempi. In ambito sentimentale, il bisogno di sicurezza emotiva è forte e rafforza i legami sinceri.

GEMELLI:

Settimana dinamica e stimolante. La mente è attiva e ricettiva, ideale per nuovi contatti, idee e progetti. Attenzione però alla dispersione di energie: non tutto può essere portato avanti contemporaneamente. In amore, potresti sentirti diviso tra razionalità ed emozioni contrastanti.

CANCRO:

Le stelle invitano all’introspezione. È un buon momento per ascoltare le tue esigenze interiori e rallentare il ritmo. Sul lavoro, meglio evitare tensioni e rimandare discussioni delicate. In amore, il bisogno di protezione e comprensione diventa centrale, soprattutto per chi vive una relazione stabile.

LEONE:

Settimana favorevole per affermarti. Il lavoro offre occasioni per dimostrare le tue capacità e ricevere riconoscimenti. Le stelle sostengono l’ambizione, ma invitano a non essere troppo dominante. In amore, la passione è in crescita, ma è importante lasciare spazio anche all’ascolto.

VERGINE:

Periodo produttivo e ben organizzato. Sei preciso e attento ai dettagli, qualità che ti permettono di risolvere situazioni complesse. Sul piano affettivo, però, rischi di essere troppo critico: cerca di vivere le emozioni con maggiore spontaneità e meno controllo.

BILANCIA:

Le stelle parlano di equilibrio da ricostruire. Alcune tensioni, soprattutto lavorative, richiedono diplomazia e pazienza. In amore, il dialogo sincero è fondamentale per superare piccoli distacchi emotivi. Il fine settimana favorisce il relax e il recupero delle energie.

SCORPIONE:

Settimana intensa e trasformativa. Sei determinato a chiudere situazioni che non ti soddisfano più, ma le stelle suggeriscono di riflettere prima di agire in modo drastico. Sul lavoro, una scelta importante può cambiare prospettive future. In amore, le emozioni sono profonde e coinvolgenti.

SAGITTARIO:

Il desiderio di movimento e libertà è forte. È una settimana ideale per pianificare viaggi, studi o nuove esperienze. Sul lavoro, le idee non mancano, ma serve maggiore concretezza per trasformarle in risultati. In amore, hai bisogno di stimoli nuovi e sincerità.

CAPRICORNO:

Periodo di grande concentrazione sugli obiettivi. Sei pragmatico e determinato, qualità che ti aiutano a ottenere risultati solidi sul lavoro. In ambito sentimentale, però, potresti apparire distante: dedica più tempo ai sentimenti e al dialogo con il partner.

ACQUARIO:

Creatività e originalità sono al centro della settimana. Le stelle favoriscono progetti innovativi e scelte fuori dagli schemi. In amore, potresti vivere emozioni improvvise e inaspettate. Segui il tuo istinto, ma mantieni una base di stabilità nelle decisioni.

PESCI:

Sensibilità e intuizione guidano ogni passo. È una settimana ideale per prenderti cura del tuo benessere emotivo e spirituale. Sul lavoro, la collaborazione con gli altri porta risultati positivi. In amore, dolcezza e comprensione rafforzano i legami esistenti.26