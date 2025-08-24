Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 25 al 31 agosto 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, questa settimana si presenta come un periodo di rinnovamento e di nuove opportunità lavorative. La presenza di pianeti favorevoli nel cielo suggerisce di approfittare di questa energia positiva per avviare progetti o per consolidare le relazioni professionali. Le emozioni saranno intense, e sarà importante mantenere un buon equilibrio tra cuore e ragione.

TORO:

Il Toro dovrà affrontare alcune tensioni nelle relazioni sentimentali, ma grazie alla forza interiore e all’intuito, potrà superare gli ostacoli. Sul fronte lavorativo, le stelle indicano possibilità di crescita e di riconoscimenti, quindi è il momento di mettere in campo le proprie competenze. La chiave per questa settimana sarà la pazienza e la capacità di ascolto.

GEMELLI:

I Gemelli potranno contare su un cielo favorevole per le attività sociali e le nuove conoscenze. È una settimana di grande comunicazione e di scambi che possono portare a collaborazioni importanti. È il momento di essere aperti alle novità e alle opportunità che si presentano.

CANCRO:

Per il Cancro, questa settimana porta un’attenzione particolare alla famiglia e ai sentimenti. Le emozioni saranno intense e potrebbe esserci bisogno di chiarimenti o di un confronto sincero con le persone care. In campo professionale, la stabilità è garantita, ma sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e propositivo.

LEONE:

Il Leone vivrà un periodo di grande energia e creatività. Le stelle favoriscono le iniziative personali e le attività artistiche. È un momento di grande ispirazione, quindi approfittatene per esprimere al meglio il vostro talento.

VERGINE:

Per la Vergine, questa settimana si presenta come un’occasione di riflessione e di pianificazione. Potrebbero emergere alcune questioni irrisolte che richiedono attenzione e pazienza. Sul fronte lavorativo, è il momento di fare il punto della situazione e di fissare nuovi obiettivi, con la sicurezza che le energie planetarie sono a favore del cambiamento.

BILANCIA:

La Bilancia potrà godere di un buon equilibrio tra vita privata e professionale. Le relazioni sono al centro dell’attenzione, e sarà importante dedicare tempo alle persone care. Le stelle indicano che questa settimana può portare a nuovi incontri e a rafforzare i legami esistenti.

SCORPIONE:

Per lo Scorpione, le energie planetarie favoriscono la crescita personale e le attività che richiedono determinazione. È un momento favorevole per affrontare le sfide con coraggio e fiducia.

SAGITTARIO:

Il Sagittario si troverà in un momento di grande entusiasmo e voglia di avventura. Le stelle invitano a sfruttare questa energia per esplorare nuove strade, sia in ambito personale che professionale. La settimana sarà ricca di opportunità di crescita e di scoperte.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno, questa settimana porta stabilità e chiarezza. È il momento di mettere ordine nelle idee e nei progetti, valutando con attenzione le prossime mosse. Le stelle favoriscono le decisioni importanti, quindi ascoltare il proprio istinto sarà fondamentale.

ACQUARIO:

L’Acquario potrà contare su un cielo favorevole per le relazioni e le nuove conoscenze. È un momento di grande apertura mentale e di desiderio di condividere idee e progetti con gli altri.

PESCI:

I Pesci vivranno una settimana di introspezione e di rinnovamento interiore. Le stelle invitano a dedicare tempo a se stessi e alle proprie passioni, lasciando spazio alla creatività. È un momento di grande sensibilità, ideale per ricaricare le energie e prepararsi alle sfide future.