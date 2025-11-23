Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 27 Ottobre al 2 Novembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete si apre una settimana dinamica e ricca di motivazione. Le stelle favoriscono chi desidera cambiare qualcosa nella propria vita, sia in ambito professionale che personale. È il momento di agire con determinazione e fidarsi del proprio intuito. In amore, torna la passione e la voglia di vivere emozioni vere. I single potrebbero essere attratti da una persona conosciuta da poco.

TORO:

Il Toro vivrà giorni di calma e riflessione. Sul lavoro, è importante non farsi prendere dalla fretta: le decisioni migliori arriveranno con il tempo. Le relazioni sentimentali trovano stabilità e complicità, ma bisogna evitare la gelosia. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio inatteso da qualcuno del passato. Buon momento per la cura del corpo e per recuperare energie.

GEMELLI:

Settimana vivace per i Gemelli, che ritroveranno la loro naturale curiosità e voglia di fare. Le giornate centrali saranno ideali per incontri professionali e progetti creativi. In amore, si apre un periodo più leggero e divertente, perfetto per flirt e nuove conoscenze. Le coppie potranno invece godere di un’intesa migliore, grazie a una comunicazione più fluida.

CANCRO:

Per il Cancro, la settimana sarà all’insegna della sensibilità e del dialogo. Le stelle suggeriscono di affrontare le questioni irrisolte con calma e diplomazia. In amore, chi è in coppia troverà maggiore equilibrio, mentre i single potrebbero riscoprire sentimenti dimenticati. Il lavoro procede, ma serve più fiducia nei propri mezzi. La salute migliora grazie a un ritmo di vita più regolare.

LEONE:

Il Leone vivrà una settimana di forza e rinnovata autostima. È il momento ideale per mostrare il proprio talento e farsi notare. In amore, i rapporti stabili si rafforzano, mentre i single avranno occasioni per conoscere qualcuno di speciale. Le stelle invitano a non sottovalutare il riposo: troppi impegni potrebbero causare stress. Ottimo periodo per programmare progetti futuri.

VERGINE:

La Vergine avrà giorni produttivi e ordinati, come piace a lei. Sul lavoro, la precisione e l’impegno porteranno risultati concreti. In amore, il clima si fa più sereno e i piccoli malintesi trovano soluzione. Chi è solo potrà fare incontri interessanti in ambienti professionali. Buon momento per migliorare la salute e l’alimentazione, pensando già al nuovo anno.

BILANCIA:

Per la Bilancia, questa settimana porta serenità e nuove prospettive. Sul lavoro, arrivano opportunità di crescita, ma serve diplomazia per gestire eventuali tensioni. In amore, il cuore torna a battere forte: chi è in coppia ritroverà l’intesa, mentre i single saranno favoriti da un cielo romantico. Le giornate di venerdì e sabato porteranno una piacevole sorpresa.

SCORPIONE:

Lo Scorpione attraversa una settimana intensa e piena di emozioni. È il momento di chiarire ciò che non funziona e lasciar andare situazioni che non portano serenità. In amore, la passione è alta, ma attenzione ai contrasti. Sul lavoro, una nuova idea può trasformarsi in un successo. Le stelle invitano a mantenere la calma e ascoltare l’intuito, grande alleato in questo periodo.

SAGITTARIO:

Per il Sagittario, la settimana sarà ricca di stimoli e nuove opportunità. Chi lavora in ambiti creativi o dinamici potrà ottenere ottimi risultati. In amore, torna il desiderio di libertà e avventura: chi è in coppia dovrà trovare equilibrio, mentre i single vivranno giornate emozionanti. È il momento di credere nei propri sogni e agire con entusiasmo.

CAPRICORNO:

Il Capricorno affronterà una settimana impegnativa ma produttiva. Le stelle favoriscono chi ha obiettivi chiari e determinazione. Sul lavoro, arrivano riconoscimenti meritati, ma è importante non trascurare la vita privata. In amore, il dialogo sarà essenziale per mantenere la serenità. La salute è buona, ma occorre dedicare più tempo al relax.

ACQUARIO:

Settimana brillante per l’Acquario, segno pieno di idee e voglia di sperimentare. Sul lavoro, sarà premiata la capacità di innovare e collaborare. In amore, chi è in coppia ritroverà la complicità perduta, mentre i single potrebbero vivere un colpo di fulmine improvviso. Le stelle consigliano di non esitare di fronte alle novità: il cambiamento è positivo.

PESCI:

Per i Pesci, gli ultimi giorni di novembre portano serenità e consapevolezza. In amore, è il momento giusto per consolidare un legame o aprire il cuore a nuove emozioni. Sul lavoro, piccoli ritardi non devono scoraggiare: la costanza sarà premiata. Le stelle suggeriscono di ascoltare di più la propria voce interiore e di concedersi momenti di relax.