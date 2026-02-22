Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 23 febbraio al 1 marzo 2026

ARIETE:

La settimana richiede pazienza e controllo. L’energia non manca, ma va gestita con intelligenza. In amore potresti sentirti meno compreso del solito: meglio parlare chiaramente. Sul lavoro, evita scontri diretti e concentrati su obiettivi a medio termine.

TORO:

Periodo positivo per ritrovare stabilità. Le relazioni affettive sono più serene, soprattutto se c’è dialogo sincero. Nel lavoro, piccoli progressi rafforzano la fiducia: non sottovalutare i risultati ottenuti, anche se graduali.

GEMELLI:

Settimana mentalmente attiva, ma un po’ dispersiva. Troppe idee possono creare confusione. In amore, cerca chiarezza e non dare nulla per scontato. Sul lavoro, organizza meglio il tempo per evitare stress inutile.

CANCRO:

Le emozioni sono protagoniste. Potresti sentirti più sensibile del solito, ma questo ti aiuta a comprendere meglio gli altri. In amore, favoriti i chiarimenti. Nel lavoro, mantieni un profilo prudente e non forzare le situazioni.

LEONE:

Settimana che mette alla prova l’orgoglio. In amore, serve maggiore ascolto e meno rigidità. Sul lavoro, potresti dover accettare compromessi utili per il futuro. La flessibilità sarà la tua vera forza.

VERGINE:

Periodo ideale per sistemare questioni rimaste in sospeso. In amore, la sincerità rafforza i legami. Sul lavoro, la precisione è premiata, ma evita di caricarti di troppe responsabilità: delegare non è un fallimento.

BILANCIA:

Le relazioni sono al centro della settimana. In amore, potresti dover prendere una decisione importante. Nel lavoro, la capacità di mediazione ti aiuta a superare tensioni e a trovare soluzioni equilibrate.

SCORPIONE:

Settimana intensa e profonda. Le emozioni emergono con forza, soprattutto nei rapporti affettivi. Sul lavoro, è il momento giusto per pianificare cambiamenti futuri, senza però agire d’impulso.

SAGITTARIO:

Desiderio di libertà e movimento. In amore, c’è voglia di leggerezza, ma attenzione a non essere superficiale. Nel lavoro, nuove idee stimolanti, purché restino ancorate alla realtà.

CAPRICORNO:

Periodo di consolidamento. In amore, chi ha una relazione stabile può rafforzarla ulteriormente. Sul lavoro, l’impegno costante porta risultati concreti, anche se non immediati. Mantieni la rotta.

ACQUARIO:

Settimana creativa ma mentalmente impegnativa. In amore, il bisogno di indipendenza va spiegato per evitare incomprensioni. Nel lavoro, le intuizioni sono valide, ma servono tempi giusti per applicarle..

PESCI:

Le stelle favoriscono introspezione e sensibilità. In amore, momenti intensi e romantici. Sul lavoro, è importante restare con i piedi per terra e non farsi trascinare solo dall’istinto. Ottimo periodo per riflettere sui prossimi passi.