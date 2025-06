Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 23 al 29 Giugno 2025

ARIETE:

Settimana movimentata, in cui ti sentirai pieno di energia e spirito d’iniziativa. Paolo Fox consiglia di canalizzare questo fuoco in progetti concreti, evitando però lo scontro diretto in ambito lavorativo. In amore, serve più ascolto e meno impulso.

TORO:

Luna e Venere ti rendono più romantico del solito. Se sei in coppia, è il momento di rafforzare il legame con piccoli gesti. Sul lavoro, invece, potresti dover chiarire una questione spinosa. Prudenza nei rapporti con superiori.

GEMELLI:

L’energia del Sole nel segno vicino ti rende dinamico, ma anche un po’ dispersivo. l’Oroscopo ti invita a selezionare meglio gli impegni. In amore, torna la voglia di mettersi in gioco, anche per i single.

CANCRO:

Il Sole nel tuo segno rafforza l’autostima. Settimana di crescita e riflessione. È tempo di lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. In amore sei più consapevole, mentre il lavoro potrebbe portarti una nuova opportunità entro venerdì.

LEONE:

Le stelle ti osservano con attenzione: ora si decide molto del tuo futuro prossimo. Paolo Fox consiglia di non strafare. Ottimo momento per costruire, ma evita decisioni impulsive. In amore, chiarimenti necessari. Sabato è la giornata più intensa.

VERGINE:

Continua la fase di revisione e analisi: perfetta per prendere decisioni con lucidità. Se qualcosa non ti convince, è giusto affrontarlo ora. In amore serve equilibrio tra logica ed emozione. Lunedì e martedì le giornate migliori per agire.

BILANCIA:

Momento favorevole per rinsaldare i legami affettivi. Chi è solo potrebbe fare un incontro speciale. Il lavoro si presenta pieno di piccole soddisfazioni, ma anche di imprevisti. L’Oroscopo settimanale ti consiglia di mantenere la calma.

SCORPIONE:

Non tutto va come speravi, ma ci sono segnali di ripresa. Le emozioni sono forti, e questo ti rende più vulnerabile. Non avere paura di mostrarti fragile: in amore, la sincerità ripaga. Attenzione ai malintesi in ambito professionale

SAGITTARIO:

La voglia di libertà si fa sentire forte. Sei alla ricerca di stimoli e novità. Paolo Fox indica che questa settimana può portare risposte inaspettate, ma positive. In amore, lasciati andare senza troppe aspettative. Weekend di sorprese.

CAPRICORNO:

Non tutto è sotto controllo, e questo ti crea disagio. Ma è anche una lezione per imparare a delegare. In amore potresti sentire la distanza da una persona cara. Il lavoro resta solido, anche se stancante. Recupero energetico da venerdì.

ACQUARIO:

Settimana di risvegli interiori. Stai osservando la tua vita con occhi diversi e forse sei pronto a cambiare rotta. In amore, puoi ricostruire qualcosa o iniziare di nuovo. Lavorativamente, una proposta interessante ti farà riflettere.

PESCI:

Il cielo ti protegge, ma richiede impegno. Siete più concreti del solito, e questo ti premia. In amore, potresti superare un blocco emotivo. L’Oroscopo settimanale ti suggerisce di puntare su sincerità e collaborazione.