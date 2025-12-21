Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 22 Dicembre al 28 Dicembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete si prospetta una settimana dinamica e ricca di movimento. Molti nativi saranno spinti a recuperare ciò che era rimasto in sospeso nei mesi precedenti. Nel lavoro potrebbe arrivare una conferma importante, oppure un’occasione da cogliere al volo. In amore c’è maggiore chiarezza: chi vive una relazione ritroverà sintonia, mentre i single potrebbero riaccendere un interesse che sembrava svanito.

TORO:

Il Toro vivrà giornate tranquille, utili per ritrovare stabilità e ordine interiore. I prossimi giorni favoriscono chi sta cercando di sistemare questioni economiche o lavorative. È un periodo ideale per chiarimenti familiari e per rafforzare rapporti che hanno attraversato momenti complessi. Il weekend porta emozioni serene e un desiderio forte di protezione reciproca.

GEMELLI:

I Gemelli sentiranno un’ondata di energia mentale. Le idee si moltiplicano e alcune intuizioni possono trasformarsi in progetti concreti per il nuovo anno. È importante evitare di disperdere le forze e restare concentrati sulle priorità. In amore torna il dialogo: i single potrebbero fare un incontro brillante, mentre le coppie ritrovano leggerezza.

CANCRO:

Il Cancro vivrà una settimana emotiva, con alti e bassi che però serviranno a mettere ordine dentro di sé. È il periodo giusto per chiudere situazioni che hanno creato stress e per aprire nuove prospettive. Il lavoro richiede pazienza, ma una soddisfazione potrebbe arrivare prima del previsto. In amore c’è un ritorno di tenerezza e comprensione.

LEONE:

Per il Leone si apre una fase di grande vitalità. I nativi sentiranno il bisogno di affermarsi e di mostrare le proprie capacità. Alcuni progetti professionali riprendo slancio. Sul piano personale, è un ottimo momento per rinnovare una relazione o per lasciarsi andare a nuove emozioni. Il fascino è in aumento.

VERGINE:

La Vergine dovrà affrontare una settimana impegnativa, ma allo stesso tempo costruttiva. Gestire scadenze e responsabilità sarà fondamentale, ma i risultati non tarderanno. Le stelle favoriscono il dialogo e la cooperazione con colleghi e familiari. In amore c’è spazio per chiarimenti che porteranno più serenità.

BILANCIA:

Per la Bilancia arrivano giornate adatte a recuperare energia e motivazione. La settimana è favorevole per prendere decisioni che erano rimaste in sospeso. Nel lavoro ci sarà la possibilità di rivedere un progetto o di ottenere una conferma. In amore torna l’armonia, soprattutto per chi desidera ristabilire un equilibrio nella coppia.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vivrà una settimana intensa e profonda. Le stelle invitano a lasciar andare vecchi pesi e a prepararsi a un nuovo ciclo. Nel lavoro ci saranno intuizioni preziose o cambiamenti in arrivo. Sul piano affettivo torna la passione e aumenta il desiderio di autenticità nei rapporti.

SAGITTARIO:

Il Sagittario sarà protagonista di giornate vivaci e ricche di stimoli. Viaggi, incontri e nuove opportunità potrebbero caratterizzare la settimana. Nel lavoro si aprono spiragli interessanti per il futuro. In amore, chi è single potrebbe vivere un’attrazione improvvisa, mentre le coppie riscopriranno complicità.

CAPRICORNO:

Il Capricorno si prepara a una settimana concreta e produttiva. È il momento ideale per definire obiettivi chiari in vista dell’anno nuovo. Nel lavoro arrivano riconoscimenti o incarichi importanti. In amore serve apertura, ma le emozioni positive non mancheranno.

ACQUARIO:

L’Acquario vivrà giorni di ispirazione e voglia di cambiamento. Le idee sono brillanti e possono portare a nuovi progetti personali o professionali. Sul piano affettivo torna la complicità, con la possibilità di chiarire incomprensioni recenti.

PESCI:

I Pesci affrontano una settimana intensa dal punto di vista emotivo, ma anche ricca di crescita interiore. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme o piccole soddisfazioni. In amore i sentimenti diventano più profondi e stabili, con la possibilità di vivere momenti particolarmente significativi.