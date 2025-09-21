Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 22 al 28 settembre 2025

ARIETE:

Per l’Ariete questa settimana porta un’ondata di entusiasmo. Sul lavoro potrebbero esserci contatti preziosi che aprono prospettive future. In amore il cielo invita a chiarire eventuali incomprensioni: il dialogo sincero può rafforzare il legame. Attenzione solo a non farsi prendere dall’impulsività, soprattutto nei momenti di stress.

TORO:

Stai riscoprendo la voglia di costruire, soprattutto nei rapporti affettivi. Il lavoro procede a Il Toro affronta giorni favorevoli per sistemare questioni pratiche e burocratiche. In campo sentimentale torna il desiderio di stabilità, con progetti a lungo termine che possono prendere forma. Alcuni nativi sentiranno il bisogno di mettere paletti chiari per non sentirsi sopraffatti. Ottimo momento per curare il benessere fisico.

GEMELLI:

Settimana vivace per i Gemelli, con incontri e conversazioni che stimolano nuove idee. La curiosità porta a scoprire soluzioni brillanti, soprattutto se ci sono stati blocchi negli ultimi tempi. In amore si respira leggerezza, ma attenzione a non trascurare chi desidera maggiore sicurezza. Un piccolo viaggio potrebbe rivelarsi rigenerante.

CANCRO:

Per il Cancro emergono emozioni profonde. Le stelle invitano a guardare dentro di sé e comprendere meglio desideri e priorità. Nei rapporti affettivi c’è la possibilità di un riavvicinamento importante. Sul lavoro serve pazienza: alcuni progetti richiedono più tempo del previsto, ma non bisogna scoraggiarsi.

LEONE:

Il Leone vive giornate intense. C’è energia da investire in nuove iniziative, ma bisogna canalizzarla senza sprecarla. In amore torna la passione, con momenti da condividere che rafforzano l’intesa. Le collaborazioni professionali possono dare frutti concreti, purché si riesca a mediare con diplomazia.

VERGINE:

La Vergine riceve influssi favorevoli per pianificare il futuro. È il momento giusto per definire strategie e mettere ordine nei progetti. In amore, invece, potrebbe esserci qualche incertezza: meglio evitare analisi troppo severe e lasciare spazio alla spontaneità. La salute beneficia di abitudini più equilibrate.

BILANCIA:

La Bilancia sente il bisogno di armonia e trova nell’ambiente circostante sostegno prezioso. Giornate buone per la creatività e per affrontare conversazioni importanti. Nei rapporti di coppia si possono chiarire malintesi, mentre i single avranno più occasioni per conoscere persone nuove. Bene le questioni economiche, con qualche novità positiva.

SCORPIONE:

Per lo Scorpione arrivano energie intense che stimolano la determinazione. È un periodo in cui non mancano sfide, ma con la giusta concentrazione si possono ottenere ottimi risultati. Nei sentimenti emerge il desiderio di autenticità: chi non rispecchia le aspettative potrebbe essere lasciato indietro.

SAGITTARIO:

Il Sagittario vive giorni dinamici, con la possibilità di ampliare i propri orizzonti. Progetti di studio, viaggi o nuove esperienze si presentano come occasioni di crescita. In amore la voglia di leggerezza prevale, ma non mancheranno momenti di grande intensità emotiva. Buone prospettive anche per il lavoro.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno la settimana offre l’opportunità di consolidare traguardi importanti. La determinazione porta risultati concreti, soprattutto in campo professionale. Nei rapporti affettivi si avverte il bisogno di protezione e stabilità. Alcuni potrebbero valutare passi significativi per il futuro.

ACQUARIO:

L’Acquario è spinto verso il cambiamento. Arrivano intuizioni originali che possono trasformare il modo di vedere certe situazioni. Nelle relazioni emerge la necessità di maggiore libertà, ma senza trascurare il dialogo con chi si ha accanto. Sul fronte lavorativo, idee innovative ricevono apprezzamenti.

PESCI:

I Pesci si muovono tra fantasia e concretezza. È un periodo utile per ascoltare l’intuito, ma anche per prendere decisioni pratiche. L’amore porta emozioni profonde, con possibilità di nuove conoscenze per i single. Sul lavoro occorre organizzarsi meglio per non disperdere energie.