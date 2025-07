Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal dal 21 al 27 Luglio 2025

ARIETE:

La settimana si annuncia dinamica e ricca di opportunità, specialmente sul fronte professionale. La vostra energia sarà al massimo, spingendovi a prendere iniziative e a non temere le sfide. È il momento ideale per proporre nuove idee o per affrontare progetti ambiziosi che avevate messo in stand-by. In amore, la passione è palpabile, ma cercate di canalizzare la vostra impulsività per evitare discussioni inutili. Le relazioni esistenti potranno rafforzarsi grazie a gesti concreti e inaspettati. Le finanze godono di una discreta stabilità, ma è consigliabile una maggiore attenzione alle spese superflue. Prendetevi cura del vostro corpo con attività fisica regolare per scaricare le tensioni.

TORO:

I Toro troveranno in questa settimana un’occasione per consolidare i rapporti e dedicarsi al benessere personale. Venere, il vostro pianeta protettore, vi invita alla riflessione e alla cura delle relazioni affettive. In amore, la calma e la stabilità saranno le vostre alleate, favorendo momenti di profonda intimità e comprensione reciproca. Sul lavoro, la vostra tenacia e la vostra affidabilità saranno apprezzate dai colleghi e dai superiori, portando a riconoscimenti o a nuove responsabilità. Le finanze richiedono un’attenta gestione; evitate investimenti rischiosi e concentratevi sul risparmio. È un buon periodo per dedicarsi al relax e alla rigenerazione, magari in contatto con la natura.

GEMELLI:

La parola chiave di questa settimana è comunicazione. Mercurio, il vostro pianeta guida, vi rende particolarmente brillanti e persuasivi, favorendo scambi, apprendimento e nuovi contatti. In amore, la vostra spigliatezza vi renderà irresistibili, ma attenzione a non cadere nella superficialità; cercate conversazioni profonde che alimentino la mente e il cuore. Sul fronte professionale, è un ottimo periodo per il networking, per presentare idee innovative e per negoziare accordi. Le opportunità di crescita e collaborazione non mancheranno. Le finanze si presentano dinamiche, con possibili entrate extra. La vostra mente sarà molto attiva, cercate momenti per canalizzare le energie creative.

CANCRO:

Una settimana un po’ più introspettiva, con un’attenzione particolare alla sfera familiare e alle emozioni. La Luna, vostra reggente, potrebbe portarvi a vivere momenti di profonda sensibilità e riflessione. In amore, cercate la stabilità e la sicurezza nei rapporti; è il momento ideale per rafforzare i legami esistenti e per dedicarsi al benessere della casa. Sul lavoro, concentratevi sul consolidamento di quanto già costruito, piuttosto che lanciarvi in nuove avventure. La vostra intuizione sarà un’ottima guida nelle decisioni importanti. Le finanze richiedono cautela: evitate spese non necessarie e gestite con parsimonia le risorse. Dedicate del tempo alla meditazione o ad attività che vi aiutino a ritrovare la serenità interiore.

LEONE:

Brillerete di luce propria. Il Sole, il vostro astro guida, vi dona carisma, energia e una forte determinazione, mettendovi al centro dell’attenzione. In amore, la passione è alle stelle, e le relazioni esistenti potrebbero rafforzarsi con momenti indimenticabili; per i single, le possibilità di incontri significativi sono alte. Sul lavoro, la vostra leadership sarà riconosciuta e apprezzata, aprendo nuove prospettive di carriera o di avanzamento. Le finanze sono in crescita, ma non abbassate la guardia e gestitele con intelligenza per massimizzare i guadagni. È un ottimo momento per dedicarsi ai vostri hobby e alle vostre passioni, esprimendo al massimo la vostra creatività.

VERGINE:

Una settimana all’insegna dell’organizzazione e della precisione. Mercurio, vostro governatore, vi spinge a mettere ordine nella vostra vita, sia personale che professionale. In amore, cercate la concretezza e la sincerità nei rapporti; la vostra attenzione ai dettagli sarà apprezzata dal partner. Sul lavoro, la vostra meticolosità sarà premiata, portando a risultati eccellenti e al miglioramento dei processi. Potrebbe presentarsi l’occasione per affinare le vostre competenze. Le finanze richiedono un’attenta gestione: pianificate le vostre spese con cura e considerate il risparmio a lungo termine. Prendetevi cura della vostra salute, soprattutto attraverso una dieta equilibrata e un riposo adeguato.

BILANCIA:

Una settimana all’insegna dell’armonia e della ricerca dell’equilibrio. Venere, la vostra protettrice, favorisce le relazioni, rendendovi particolarmente diplomatici e affascinanti. In amore, i legami si rafforzano e le nuove conoscenze potrebbero sbocciare in qualcosa di importante; è un periodo ideale per le collaborazioni e per risolvere eventuali incomprensioni. Sul lavoro, la vostra capacità di mediazione sarà un punto di forza, aiutandovi a costruire rapporti solidi e a raggiungere obiettivi comuni. Le finanze sono stabili, ma evitate gli sprechi o gli acquisti dettati solo dall’estetica. Dedicatevi a ciò che vi porta serenità e bellezza, come l’arte o la musica

SCORPIONE:

La settimana si preannuncia intensa e ricca di opportunità di trasformazione. Marte e Plutone, i vostri governatori, vi infondono una forza interiore notevole, ma anche una certa impulsività. In amore, passione e intensità potrebbero alternarsi a momenti di gelosia; cercate di mantenere la calma e di comunicare apertamente le vostre esigenze. Sul lavoro, potreste affrontare delle sfide che richiederanno tutta la vostra determinazione, ma che vi porteranno a una crescita significativa. Non abbiate paura di affrontare i cambiamenti necessari. Le finanze richiedono prudenza: evitate decisioni affrettate o investimenti ad alto rischio. È un buon momento per l’introspezione e per la crescita personale.

SAGITTARIO:

Vivrete una settimana all’insegna dell’ottimismo e dell’avventura. Giove, il vostro pianeta, vi spinge a esplorare nuove opportunità e ad ampliare i vostri orizzonti. Sarete particolarmente aperti e curiosi, pronti a cogliere ogni occasione. In amore, la vostra spontaneità e il vostro entusiasmo vi renderanno affascinanti, ma attenzione a non promettere più di quanto potete mantenere. Sul lavoro, le nuove idee saranno ben accette e potreste ricevere riconoscimenti inaspettati o proposte interessanti da parte di collaboratori o superiori. Le finanze sono in miglioramento, ma non cadete nella trappola delle spese impulsive. Pianificate viaggi o attività che nutrano il vostro spirito di scoperta.

CAPRICORNO:

Affronterete una settimana di consolidamento e responsabilità. Saturno, il vostro governatore, vi invita alla riflessione e alla disciplina, permettendovi di costruire basi solide per il futuro. In amore, cercate la stabilità e la serietà nei rapporti; la lealtà sarà la vostra parola chiave. Sul lavoro, la vostra perseveranza sarà premiata, portando a progressi significativi e al raggiungimento di obiettivi a lungo termine. Potreste anche ottenere nuove responsabilità che vi daranno più potere decisionale. Le finanze richiedono un’attenta gestione: è il momento di rivedere il vostro budget e di pianificare risparmi. Dedicate del tempo alla vostra crescita professionale e alla formazione continua.

ACQUARIO:

La settimana si annuncia stimolante e piena di novità. Urano, il vostro pianeta, vi spinge a rompere gli schemi e a sperimentare nuove vie, liberandovi dalle convenzioni. In amore, potreste vivere incontri inaspettati o un’evoluzione sorprendente dei rapporti esistenti; la vostra originalità sarà apprezzata. Sul lavoro, le vostre idee innovative saranno apprezzate, portandovi a nuove opportunità o a progetti entusiasmanti che vi daranno visibilità. Le finanze sono in movimento, ma fate attenzione alle spese impreviste. È un ottimo momento per dedicarsi al volontariato, alle attività sociali o a cause che vi stanno a cuore, esprimendo il vostro lato altruista.

PESCI:

Una settimana all’insegna dell’intuizione e della sensibilità. Nettuno, il vostro governatore, vi rende particolarmente ricettivi alle energie circostanti e vi spinge a connettervi con il vostro mondo interiore. In amore, l’empatia sarà la chiave per relazioni profonde e significative; la vostra natura romantica sarà valorizzata. Sul lavoro, la vostra creatività sarà un valore aggiunto, specialmente in ambiti artistici o assistenziali, ma evitate di lasciarvi sopraffare dalle emozioni e cercate un approccio più pratico. Le finanze richiedono prudenza: non fatevi ingannare da facili guadagni e gestite con saggezza. Dedicate del tempo alla meditazione, all’arte o alla cura del vostro mondo interiore per mantenere l’equilibrio.