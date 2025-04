Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 21 al 27 Aprile

ARIETE:

Si prospetta una settimana all’insegna dell’energia e della positività, spinte soprattutto dall’influenza di Marte che vi renderà determinati nel raggiungimento degli obiettivi, ma non siate troppo impulsivi. Occasioni di crescita a lavoro, in amore invece sono necessari alcuni chiarimenti con il partner.

TORO:

Una settimana all’insegna dell’analisi interiore, della riflessione e dell’introspezione: alcuni fraintendimenti potrebbero minare la vostra serenità, ma la pazienza e la calma vi porteranno a risolvere tutte le situazioni. In amore ritorna il giusto equilibrio per le coppie, per i single invece possibili interessanti incontri.

GEMELLI:

Settimana frizzantina, molto attiva e ricca di interessanti novità soprattutto sul fronte lavorativo, dove vedrete crescere e maturare progetti e idee da tempo in cantiere, occhio però a non sprecare troppe energie. Bene l’amore, con Venere che rafforza la complicità di coppia e regala qualche incontro per i single.

CANCRO:

Alti e bassi per il Cancro che, nel corso della prossima settimana, dovrebbero cercare di limitare conflitti e tensioni e focalizzarsi sulla propria serenità. Bene il lavoro purché non si procrastino importanti decisioni, in amore invece è tempo di riflessioni.

LEONE:

Una settimana ricca di positività ed energie rinnovate che regaleranno non poche emozioni e vi permetteranno di raggiungere i risultati che aspettate da tempo. Grandi occasioni di crescita a lavoro, sul fronte sentimentale dominano il desiderio di coppia e il romanticismo.

VERGINE:

Saranno giorni di importanti riflessioni, in quella che si presenta come una fase ri-organizzativa della vostra vita. Focalizzatevi sui vostri obiettivi e progetti con maggior spirito organizzativo; buon momento per le relazioni purché si tuteli la comunicazione di coppia, necessaria per evitare incomprensioni.

BILANCIA:

Una fase decisamente positiva e armonica, caratterizzata da una rinnovata creatività e da momenti positivi nell’ambito sociale e comunicativo; si spalancano nuovi orizzonti professionali e anche in amore vivrete una settimana nel segno della serenità e dell’armonia.

SCORPIONE:

Settimana di forti emozioni su tutti i fronti della vostra vita, sono in arrivo decisioni che possono cambiare tutto. Sul fronte professionale sarete sorpresi da una proposta del tutto inattesa che potrebbe rivoluzionare la vostra posizione, mentre a livello sentimentale meglio essere sinceri col partner.

SAGITTARIO:

Vivrete una rinnovata ventata di ottimismo nei prossimi giorni grazie all’influenza delle stelle, che vi portano in dono allettanti opportunità e anche qualche viaggio non previsto. Ambiente stimolante a lavoro e possibili interessanti incontri in amore, ma sappiate prendervi cura dell’ambito familiare

CAPRICORNO:

I prossimi giorni si riveleranno impegnativi e richiederanno da voi il massimo della determinazione; il consiglio è quello di saper abbracciare il cambiamento senza temerlo. In ambito professionale raccoglierete i frutti del vostro raccolto, possibili sorprese invece in amore.

ACQUARIO:

Una settimana decisamente positiva dove trionferà la vostra creatività, che vi permetterà di pensare a idee innovative anche a lavoro; molto bene anche la sfera sentimentale, con un ritrovato equilibrio per le coppie e possibili incontri per i single.

PESCI:

Sarà una settimana di delicata e attenta fase riflessiva ed introspettiva in tutte le sfere della vita, e non mancheranno importanti decisioni. A livello professionale siate più concreti, in amore invece siate sinceri e chiari con il vostro partner per risolvere eventuali incomprensioni.