Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 20 al 26 ottobre 2025

ARIETE:

Settimana dinamica per gli Ariete, che ritrovano motivazione e coraggio nelle scelte quotidiane. In amore, chi è single può vivere incontri sorprendenti, mentre le coppie consolidate devono affrontare un chiarimento utile. Nel lavoro, determinazione e tenacia premiano, anche se qualche ostacolo richiede pazienza.

TORO:

Il Toro vive giorni più equilibrati rispetto alle ultime settimane. L’affettività torna in primo piano: c’è più voglia di costruire e di stabilizzare i legami. A livello professionale arrivano piccole soddisfazioni, che aprono la strada a progetti futuri. Attenzione solo alla gestione economica, meglio non eccedere nelle spese.

GEMELLI:

Per i Gemelli si prospetta una fase frizzante e stimolante. La voglia di novità è forte e porta a cercare contatti, nuove esperienze e situazioni inedite. In amore si vivono emozioni altalenanti: i rapporti superficiali non bastano più. Nel lavoro le idee sono vincenti, ma serve concretezza per non disperdere energie.

CANCRO:

LEONE:

Grande vitalità accompagna il Leone. Le stelle premiano chi si mette in gioco senza paura. In amore c’è spazio per la passione e per nuovi incontri, mentre nelle coppie riemerge il desiderio di complicità. Sul piano professionale si possono ottenere successi importanti, a patto di non lasciarsi guidare dall’orgoglio.

VERGINE:

Settimana di consolidamento per la Vergine. Dopo mesi di impegno costante, arrivano segnali positivi sul lavoro. In amore il dialogo è fondamentale: chi è in coppia può risolvere tensioni, mentre i single potrebbero aprirsi a un legame interessante. La salute va tenuta sotto controllo, evitando di sovraccaricarsi.

BILANCIA:

La Bilancia ritrova equilibrio interiore e questo influisce positivamente sui rapporti personali. L’amore diventa più sereno e costruttivo, mentre il lavoro offre spunti per migliorare la propria posizione. I prossimi giorni sono favorevoli anche per programmare nuove iniziative. Importante mantenere la calma nelle discussioni.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vive una settimana intensa e ricca di emozioni. Nei rapporti affettivi c’è voglia di chiarezza e di profondità, anche con decisioni importanti da prendere. Sul piano professionale arrivano sfide che richiedono concentrazione e determinazione. Fortuna in lieve crescita, utile per piccoli colpi di scena.o.

SAGITTARIO:

Per il Sagittario si apre una fase più leggera e divertente. La voglia di muoversi, viaggiare e conoscere persone nuove è fortissima. In amore cresce l’entusiasmo, soprattutto per chi è single. Nel lavoro ci sono occasioni da cogliere al volo, ma serve attenzione ai dettagli per non sbagliare valutazioni.

CAPRICORNO:

Il Capricorno si concentra sugli obiettivi concreti. In amore si predilige la stabilità e il desiderio di costruire qualcosa di solido. Sul lavoro arrivano opportunità di crescita, con la possibilità di consolidare collaborazioni importanti. Anche le finanze mostrano segni di miglioramento, frutto della costanza degli ultimi mesi.

ACQUARIO:

L’Acquario vive giornate stimolanti, con idee innovative e voglia di libertà. Nei rapporti personali si cerca autenticità, evitando legami troppo limitanti. Sul lavoro un progetto creativo trova finalmente spazio, anche se richiede impegno costante. Importante restare coerenti con i propri valori.

PESCI:

I Pesci attraversano una settimana emotiva, in cui la sensibilità è amplificata. Le stelle invitano ad aprirsi di più agli altri, senza chiudersi nei propri pensieri. In amore c’è spazio per incontri intensi e per rafforzare le relazioni già esistenti. Nel lavoro è richiesta concentrazione, ma una buona occasione potrebbe arrivare verso la fine del periodo.