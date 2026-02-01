Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 2 al 8 Febbraio 2026

ARIETE:

La settimana si apre con una buona spinta energetica. Sei più determinato e desideroso di agire, soprattutto sul lavoro, dove potresti ricevere conferme o nuove responsabilità. È importante però non forzare le situazioni e valutare bene ogni scelta. In amore, il dialogo sincero aiuta a superare piccoli attriti e a rafforzare l’intesa.

TORO:

Periodo di stabilità e riflessione. Le stelle favoriscono un approccio prudente, soprattutto in ambito economico e professionale. È il momento giusto per consolidare ciò che hai già costruito. In amore, il bisogno di sicurezza emotiva è forte e porta a rafforzare i legami autentici, mentre i single cercano relazioni affidabili.

GEMELLI:

Settimana vivace e stimolante. La mente è attiva e ricettiva, ideale per nuove idee, contatti e progetti. Attenzione però alla dispersione di energie: concentrati su ciò che è davvero prioritario. In ambito sentimentale, potresti sentirti un po’ inquieto, ma la chiarezza nei sentimenti aiuta a evitare confusione.

CANCRO:

Le stelle invitano a rallentare e ad ascoltare le emozioni. È una settimana utile per prenderti cura del tuo equilibrio interiore e ridurre lo stress. Sul lavoro, meglio evitare scontri diretti e procedere con calma. In amore, il bisogno di protezione e comprensione diventa centrale, soprattutto nelle relazioni stabili.

LEONE:

Periodo favorevole per affermarti. La settimana porta occasioni interessanti sul lavoro, dove puoi dimostrare il tuo valore e ottenere riconoscimenti. In amore, la passione è in crescita, ma le stelle consigliano di non essere troppo autoritario. L’ascolto rafforza l’armonia di coppia.

VERGINE:

Settimana produttiva e ben organizzata. Sei preciso, attento e capace di gestire anche le situazioni più complesse. Sul lavoro arrivano risultati concreti. In amore, però, potresti risultare troppo critico: lascia spazio alla spontaneità e alle emozioni per migliorare il clima affettivo.

BILANCIA:

Le stelle parlano di equilibrio da ritrovare. Alcune tensioni, soprattutto lavorative, richiedono diplomazia e pazienza. È importante non lasciarsi trascinare dall’insicurezza. In amore, il dialogo sincero aiuta a superare piccoli distacchi emotivi e a ritrovare serenità..

SCORPIONE:

Settimana intensa e profonda. Sei determinato a cambiare ciò che non ti soddisfa più, ma le stelle invitano a riflettere prima di prendere decisioni drastiche. Sul lavoro, una scelta ponderata può aprire nuove prospettive. In amore, le emozioni sono forti e coinvolgenti, ma vanno gestite con equilibrio.

SAGITTARIO:

Il desiderio di libertà e movimento è forte. È una settimana ideale per pianificare viaggi, studi o nuove esperienze. Sul lavoro, le idee sono valide, ma serve maggiore concretezza per trasformarle in risultati. In amore, la sincerità è fondamentale per evitare incomprensioni.

CAPRICORNO:

Periodo di grande concentrazione sugli obiettivi. Sei pragmatico e determinato, qualità che ti permettono di fare passi avanti importanti sul lavoro. In ambito sentimentale, però, rischi di apparire distante: dedicare più tempo ai sentimenti rafforza il rapporto.

ACQUARIO:

Creatività e originalità sono al centro della settimana. Le stelle favoriscono progetti innovativi e scelte fuori dagli schemi, soprattutto in ambito professionale. In amore, potresti vivere emozioni improvvise e inaspettate. Segui l’istinto, ma mantieni una base di stabilità.

PESCI:

Sensibilità e intuizione guidano ogni decisione. È una settimana ideale per prenderti cura del tuo benessere emotivo e spirituale. Sul lavoro, la collaborazione con gli altri porta risultati positivi. In amore, dolcezza e ascolto rafforzano i legami esistenti e favoriscono un clima romantico.