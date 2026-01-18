Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 19 al 25 Gennaio 2026

ARIETE:

Settimana attiva e stimolante, soprattutto sul lavoro. Le stelle ti rendono intraprendente e pronto a metterti in gioco, ma è importante non agire d’impulso. Alcune decisioni richiedono calma e strategia. In amore, il desiderio di chiarezza è forte: parla apertamente dei tuoi bisogni.

TORO:

Periodo di riflessione e consolidamento. Sul lavoro è il momento di sistemare questioni pratiche e organizzative, evitando azzardi. In ambito sentimentale, la stabilità torna protagonista: le coppie ritrovano sicurezza, mentre i single preferiscono relazioni sincere e senza forzature.

GEMELLI:

Le stelle favoriscono la comunicazione e i rapporti sociali. È una settimana ideale per stringere nuovi contatti, avviare collaborazioni o chiarire malintesi. In amore, però, potresti sentirti un po’ inquieto: cerca di non disperdere energie in troppe direzioni.

CANCRO:

Le emozioni sono intense e profonde. Questa settimana ti invita a prenderti cura del tuo benessere emotivo, evitando situazioni stressanti. Sul lavoro, meglio procedere con prudenza e non caricarti di responsabilità eccessive. In amore, il bisogno di protezione e comprensione è centrale.

LEONE:

Periodo favorevole per affermarti e far valere le tue idee. Il lavoro ti offre occasioni interessanti, soprattutto se sei disposto a metterti in mostra con sicurezza. In ambito sentimentale, la passione cresce, ma cerca di non imporre sempre il tuo punto di vista.

VERGINE:

Settimana pratica e produttiva. Sei concentrato, preciso e capace di gestire anche le situazioni più complesse. Sul lavoro arrivano risultati concreti, mentre in amore è il momento di lasciar andare il bisogno di controllo e vivere il rapporto con maggiore spontaneità.

BILANCIA:

Le stelle parlano di equilibrio da ricostruire. Alcune tensioni, soprattutto sul lavoro, possono creare incertezza, ma la tua capacità diplomatica sarà determinante. In amore, il dialogo sincero aiuta a superare piccoli distacchi emotivi e a ritrovare armonia.

SCORPIONE:

Settimana intensa e trasformativa. Sei determinato a cambiare ciò che non ti soddisfa più, sia in ambito professionale che personale. Le stelle favoriscono le scelte coraggiose, ma invitano anche a riflettere prima di tagliare definitivamente alcuni legami.

SAGITTARIO:

Il desiderio di libertà e movimento è forte. È una settimana ideale per pianificare viaggi, corsi o nuove esperienze. Sul lavoro, le idee non mancano, ma serve maggiore concretezza. In amore, hai bisogno di stimoli nuovi per non sentirti limitato.

CAPRICORNO:

Periodo di grande concentrazione sugli obiettivi. Sei determinato e pragmatico, qualità che ti aiutano a ottenere risultati importanti sul lavoro. In amore, però, rischi di trascurare l’aspetto emotivo: concediti più tempo per il partner e per i sentimenti.

ACQUARIO:

Creatività e originalità sono al centro della settimana. Le stelle favoriscono progetti innovativi e scelte fuori dagli schemi. In ambito sentimentale, potresti vivere emozioni improvvise e sorprendenti. Segui il tuo istinto, ma mantieni un minimo di stabilità.

PESCI:

Sensibilità e intuizione guidano ogni decisione. È una settimana ideale per ascoltare te stesso e dare spazio alla dimensione interiore. Sul lavoro, la collaborazione con gli altri porta buoni risultati. In amore, dolcezza e comprensione rafforzano i legami esistenti.