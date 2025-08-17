Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 18 al 24 agosto 2025
ARIETE:
Per l’Ariete, questa settimana sarà caratterizzata da un rinnovato senso di energia e determinazione. Le stelle suggeriscono di sfruttare al massimo le opportunità di crescita professionale, ma anche di dedicare tempo alle relazioni personali. La vostra spinta naturale vi aiuterà a superare eventuali ostacoli, favorendo anche momenti di introspezione utili a consolidare i vostri obiettivi.
TORO:
Il Toro si trova in una fase di consolidamento e di riflessione. È il momento di fare il punto sulle proprie finanze e sulle relazioni affettive, investendo con cautela e saggezza. La settimana richiede pazienza e attenzione ai dettagli. Con questa attitudine, riuscirete a superare eventuali difficoltà e a cogliere nuove opportunità di crescita.
GEMELLI:
Per i Gemelli, la settimana sarà all’insegna della comunicazione e delle relazioni sociali. È un momento favorevole per stringere nuovi accordi e rafforzare le amicizie, anche attraverso dialoghi sinceri. La vostra versatilità vi permetterà di adattarvi facilmente alle situazioni che si presenteranno.
CANCRO:
Il Cancro si troverà a vivere momenti di grande introspezione e riflessione familiare. È importante ascoltare il proprio istinto e dedicare tempo alla cura di sé stessi e delle persone care. La vostra sensibilità sarà la forza che vi aiuterà a superare eventuali ostacoli emotivi.
LEONE:
Per il Leone, questa settimana sarà favorevole alle iniziative creative e ai progetti di team. È il momento di mettere in campo le proprie capacità e di mostrare il proprio talento, senza paura di mettersi in gioco. La vostra carica positiva e il desiderio di emergere saranno i motori principali.
VERGINE:
La Vergine sarà impegnata in un percorso di rinnovamento personale e professionale. È fondamentale mantenere la concentrazione e non lasciarsi sopraffare dalle ansie. La settimana favorisce la pianificazione e l’organizzazione. La vostra precisione sarà il vostro alleato più prezioso.
BILANCIA:
Per la Bilancia, questa settimana porterà incontri interessanti e possibilità di crescita nelle relazioni sentimentali. È un momento favorevole per dedicarsi a sé stessi e alle attività che più amano. La vostra capacità di mediare e di trovare equilibrio sarà fondamentale.
SCORPIONE:
Lo Scorpione vivrà una settimana intensa, con possibilità di approfondimenti e di risoluzione di questioni in sospeso. È il momento di affrontare le sfide con coraggio e determinazione, confidando nelle proprie capacità. La vostra forza interiore sarà determinante.
SAGITTARIO:
Il Sagittario sarà spinto a esplorare nuove opportunità di crescita sia a livello personale che professionale. È un periodo favorevole per viaggi, studi o nuove avventure. La settimana richiede entusiasmo e apertura mentale. La vostra natura avventurosa vi guiderà verso nuove mete.
CAPRICORNO:
Per il Capricorno, questa settimana sarà di grande impegno e concentrazione sui progetti a lungo termine. La perseveranza sarà la vostra arma vincente. Con determinazione, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi.
ACQUARIO:
L’Acquario si troverà a vivere momenti di innovazione e di cambiamento. È il momento di lasciar andare il passato e di abbracciare nuove idee e proposte. La vostra creatività sarà il vostro miglior alleato.
PESCI:
I Pesci vivranno una settimana di grande sensibilità e introspezione. È importante ascoltare il proprio intuito e dedicare tempo alla cura delle proprie emozioni. La settimana favorisce la meditazione e l’auto-riflessione. La vostra empatia vi aiuterà a superare ogni difficoltà.
Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2025”, Editore: CAIRO EDITORE, novembre 2024-https://www.ravengami.it )