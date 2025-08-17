Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 18 al 24 agosto 2025

ARIETE:

Per l’Ariete, questa settimana sarà caratterizzata da un rinnovato senso di energia e determinazione. Le stelle suggeriscono di sfruttare al massimo le opportunità di crescita professionale, ma anche di dedicare tempo alle relazioni personali. La vostra spinta naturale vi aiuterà a superare eventuali ostacoli, favorendo anche momenti di introspezione utili a consolidare i vostri obiettivi.

TORO:

Il Toro si trova in una fase di consolidamento e di riflessione. È il momento di fare il punto sulle proprie finanze e sulle relazioni affettive, investendo con cautela e saggezza. La settimana richiede pazienza e attenzione ai dettagli. Con questa attitudine, riuscirete a superare eventuali difficoltà e a cogliere nuove opportunità di crescita.

GEMELLI:

Per i Gemelli, la settimana sarà all’insegna della comunicazione e delle relazioni sociali. È un momento favorevole per stringere nuovi accordi e rafforzare le amicizie, anche attraverso dialoghi sinceri. La vostra versatilità vi permetterà di adattarvi facilmente alle situazioni che si presenteranno.

CANCRO:

Il Cancro si troverà a vivere momenti di grande introspezione e riflessione familiare. È importante ascoltare il proprio istinto e dedicare tempo alla cura di sé stessi e delle persone care. La vostra sensibilità sarà la forza che vi aiuterà a superare eventuali ostacoli emotivi.

LEONE:

Per il Leone, questa settimana sarà favorevole alle iniziative creative e ai progetti di team. È il momento di mettere in campo le proprie capacità e di mostrare il proprio talento, senza paura di mettersi in gioco. La vostra carica positiva e il desiderio di emergere saranno i motori principali.

VERGINE:

La Vergine sarà impegnata in un percorso di rinnovamento personale e professionale. È fondamentale mantenere la concentrazione e non lasciarsi sopraffare dalle ansie. La settimana favorisce la pianificazione e l’organizzazione. La vostra precisione sarà il vostro alleato più prezioso.

BILANCIA:

Per la Bilancia, questa settimana porterà incontri interessanti e possibilità di crescita nelle relazioni sentimentali. È un momento favorevole per dedicarsi a sé stessi e alle attività che più amano. La vostra capacità di mediare e di trovare equilibrio sarà fondamentale.

SCORPIONE:

Lo Scorpione vivrà una settimana intensa, con possibilità di approfondimenti e di risoluzione di questioni in sospeso. È il momento di affrontare le sfide con coraggio e determinazione, confidando nelle proprie capacità. La vostra forza interiore sarà determinante.

SAGITTARIO:

Il Sagittario sarà spinto a esplorare nuove opportunità di crescita sia a livello personale che professionale. È un periodo favorevole per viaggi, studi o nuove avventure. La settimana richiede entusiasmo e apertura mentale. La vostra natura avventurosa vi guiderà verso nuove mete.

CAPRICORNO:

Per il Capricorno, questa settimana sarà di grande impegno e concentrazione sui progetti a lungo termine. La perseveranza sarà la vostra arma vincente. Con determinazione, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi più ambiziosi.

ACQUARIO:

L’Acquario si troverà a vivere momenti di innovazione e di cambiamento. È il momento di lasciar andare il passato e di abbracciare nuove idee e proposte. La vostra creatività sarà il vostro miglior alleato.

PESCI:

I Pesci vivranno una settimana di grande sensibilità e introspezione. È importante ascoltare il proprio intuito e dedicare tempo alla cura delle proprie emozioni. La settimana favorisce la meditazione e l’auto-riflessione. La vostra empatia vi aiuterà a superare ogni difficoltà.